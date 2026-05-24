Secuestraron “tusi” y marihuana en un control vial sobre Ruta 12

Personal policial incautó dosis de "tusi" (o cocaína rosa), marihuana y elementos para consumo durante un operativo en el puesto vial de Brazo Largo.
Secuestraron estupefacientes y elementos vinculados al consumo y fraccionamiento de drogas, durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 119, en el puesto vial Brazo Largo. El procedimiento, que estuvo a cargo del personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, se inició cuando efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Ford Focus que ingresaba a la provincia.
De acuerdo a lo informado, al solicitar que los ocupantes descendieran del vehículo para una inspección, los uniformados observaron que uno de los pasajeros intentó desprenderse de un morral negro.
Durante la requisa localizaron cinco bolsas tipo ziploc, tres de color rosado y dos celestes, que contenían 15 gramos de una sustancia pulverulenta.
Tras realizar el test de campo, el resultado fue positivo para cocaína y, debido a las características de coloración, se presume que podría tratarse de un derivado de “Tusi”, conocida como cocaína rosa o droga sintética.
Además, se secuestraron tres cigarrillos armados con marihuana, cogollos de cannabis, dos paquetes de hojillas y un picador utilizado para fraccionar la sustancia vegetal.
Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de Drogas Peligrosas para efectuar las pericias correspondientes y formalizar el secuestro de los estupefacientes.
La Fiscalía de Villa Paranacito, a cargo del fiscal Gastón Popelka, dispuso la correcta identificación del involucrado, un hombre de 29 años oriundo de General San Martín, provincia de Buenos Aires, quien quedó supeditado a la causa judicial por presunta infracción a la Ley Provincial 10.566 de Narcomenudeo.
Qué es el tusi o cocaína rosa
El tusi, conocido también como cocaína rosa, es una sustancia de composición variable y efectos peligrosos tanto a nivel físico como mental.
A pesar de su denominación popular, el tusi no posee entre sus componentes a la cocaína. Se trata más bien de una droga sintética que suele presentarse como un polvo de color rosa por la inclusión de colorantes específicos.
La sustancia tiene varios nombres alternativos como 2C, two ci di, moncler, zombie y otros, aunque el término técnico original refiere a la 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina, identificada como una feniletilamina alucinógena.
El el tusi “provoca efectos similares a la cocaína, ya que genera euforia y excitación psicomotriz, pero su mecanismo de acción se diferencia por poseer un componente alucinógeno potente”.
La droga es consumida principalmente por vía nasal -de allí también su denominación de “cocaína rosa”- lo que potencia la velocidad de acción.
El tusi que circula en Argentina y otras regiones puede contener mezclas de ketamina, MDMA (éxtasis), diversas anfetaminas y alucinógenos como el LSD.