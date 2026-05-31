Allanamientos en Santa Elena y una cárcel de Santa Fe por amenazas y un video intimidatorio

La investigación se originó tras una denuncia por amenazas y la difusión de un video con contenido intimidatorio. Hubo procedimientos simultáneos en Santa Elena y en la Unidad Penitenciaria de Coronda, con secuestro de armas, teléfonos y otros elementos de interés.
La investigación por amenazas en Santa Elena avanzó este fin de semana con una serie de allanamientos simultáneos realizados en esa ciudad entrerriana y en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda, en Santa Fe, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía de La Paz.
Según informó la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, la pesquisa se inició a partir de una denuncia por amenazas y de la viralización de un video con contenido intimidatorio.
Durante varios meses se desarrollaron tareas de campo, ciberpatrullaje, análisis de líneas telefónicas, estudios de geolocalización y diversos requerimientos de informes.
Las medidas permitieron establecer vínculos entre personas radicadas en distintas localidades y un interno alojado en la cárcel santafesina.
Secuestraron celulares, un arma y cartuchería
Como resultado de los procedimientos realizados en Santa Elena, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, equipos informáticos, cartuchería calibre .22 y un arma de fuego del mismo calibre. Además, en un segundo domicilio allanado se incautó otro dispositivo telefónico.
Por otra parte, efectivos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe llevaron adelante requisas en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda, donde secuestraron una tarjeta SIM considerada de interés para la causa y material fotográfico incorporado a la investigación.
La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de La Paz y con intervención de los juzgados competentes, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar responsabilidades y profundizar las líneas de investigación abiertas.