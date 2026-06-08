Detuvieron a la dueña del auto Ford Ka vinculado al femicidio de Agostina Vega

La causa por el crimen de Agostina Vega en Córdoba sumó un nuevo avance judicial este lunes, cuando la Justicia ordenó la detención de la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue hallado.

Se trata de Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio. Según confirmaron los abogados de la familia de la víctima a TN, la mujer está acusada de “encubrimiento agravado” y su rol dentro de la causa comenzó a ser analizado en detalle por los investigadores.

Barrelier, el principal acusado por el femicidio, recibió el alta médica tras una semana internado y regresó al régimen habitual de detención en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La novedad se produce mientras la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran pericias psicológicas sobre Barrelier, estudios que buscarán profundizar el análisis de su perfil y aportar elementos a la investigación.

Nuevas pruebas genéticas en la causa

El abogado Carlos Nayi, representante de la madre de Agostina Vega, informó que se encontraron dos perfiles de ADN debajo de las uñas de la adolescente, un hallazgo que podría ser clave para reconstruir lo ocurrido durante el ataque.

“En el cuerpo de Agostina hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que está debajo de sus uñas”, señaló el letrado. En esa línea, explicó que ese material genético “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.

Hipótesis sobre encubrimiento y pistas falsas

En el marco de la investigación, Nayi también apuntó contra Osvaldo Fasseta, a quien acusó de haber intervenido en la confusión de la pesquisa. Tiene 47 años y es uno de los hombres que vivían en la casa de barrio Cofico. Es el segundo detenido en la causa.

“En la tarde del domingo, Fasseta le sembró pistas falsas a la madre”, sostuvo el abogado.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario por 10 días, lo que limita el acceso a información pública.