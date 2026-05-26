Entre Ríos tuvo ocupación moderada en el feriado del 25 de Mayo: “Los eventos están movilizando al turismo”

Entre Ríos tuvo ocupación moderada en el feriado del 25 de Mayo

La Cámara Entrerriana de Turismo realizó un balance del movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo y uno de sus integrantes, Leonardo Diez, calificó los resultados como “moderados”, con niveles de ocupación dispares según cada localidad de la provincia.

“Ha sido un fin de semana moderado, con algunos resultados dispares entre las diferentes localidades”, señaló Diez al analizar los datos relevados entre prestadores privados del sector turístico.

Fiesta patria en Gualeguaychú (foto Elonce)

Según explicó a Elonce, algunas ciudades alcanzaron altos niveles de ocupación hotelera, como Concordia con un promedio del 85% y Villa Elisa con el 75%. Sin embargo, otras localidades registraron cifras considerablemente menores, como Concepción del Uruguay, que llegó al 50% de ocupación. "El promedio provincial también rondó ese porcentaje del 50", indicó Diez a Nunca es tarde.

Eventos y termas, claves para atraer visitantes

Desde la Cámara indicaron que la realización de eventos y la oferta termal fueron factores determinantes para explicar las diferencias entre destinos turísticos de la provincia.

“Los eventos son los que están movilizando al turismo, sobre todo en estos escapes de fin de semana”, remarcó Diez. Además, destacó que muchos visitantes eligen destinos entrerrianos luego de consultar el calendario de actividades culturales, gastronómicas y recreativas disponibles.

Entre Ríos tuvo ocupación moderada en el feriado del 25 de Mayo

“Durante este fin de semana el promedio de permanencia de los visitantes fue de dos noches y no de tres, como suele ocurrir en otros períodos turísticos. De todos modos, seguimos observando movimiento y una predisposición de los turistas a movilizarse y realizar escapadas cortas", repasó.

También señaló que los complejos termales continúan siendo uno de los principales atractivos durante la temporada de bajas temperaturas, especialmente en combinación con festivales y propuestas gastronómicas. En ese sentido, mencionó la realización de la Fiesta de la Colonización en San José prevista para el 25 y 26 de julio, como uno de los eventos que ayudaría a movilizar visitantes durante el receso de invierno.

Preocupación por el impacto del Mundial

Desde el sector turístico también manifestaron preocupación por el posible impacto que tendrá el Mundial de Fútbol sobre la actividad turística durante junio y las vacaciones de invierno.

“Sabemos lo que significa el Mundial para los argentinos y eso hace que muchas personas prioricen quedarse para verlo”, expresó Diez. Además, recordó que situaciones similares ya ocurrieron en otras ediciones de la competencia deportiva.

No obstante, señaló que actualmente la tecnología permite seguir los partidos desde distintos lugares y que muchos establecimientos turísticos trabajan para ofrecer transmisiones en alojamientos y espacios gastronómicos. “Queremos que el turista pueda disfrutar del turismo y vivir el Mundial en simultáneo”, afirmó.

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo adelantaron además que trabajan junto a Destino Entre Ríos en promociones y difusión de actividades para los próximos fines de semana de junio, con el objetivo de sostener el movimiento turístico provincial.