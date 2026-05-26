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Se acreditaron los fondos de las Tarjetas Sociales este martes

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que este martes 26 de mayo se habilitaron los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos ya se encuentran disponibles desde las 9.

26 de Mayo de 2026
Se acreditaron los fondos de las Tarjetas Sociales.
Se acreditaron los fondos de las Tarjetas Sociales. Foto: (Archivo).

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que este martes 26 de mayo se habilitaron los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos ya se encuentran disponibles desde las 9.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que este martes 26 de mayo se habilitaron los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos ya se encuentran disponibles desde las 9.

 

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

 

El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.

Temas:

Ministerio de Desarrollo Humano tarjetas sociales
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