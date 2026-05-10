Video: entró con una cuchilla, robó más de $300 mil y lo detuvieron en un baldío en Villaguay

Momento que entra con el cuchillo.

Un violento robo ocurrido en Villaguay quedó registrado por cámaras de seguridad y terminó con un hombre detenido pocos minutos después del hecho.

Según se informó, el episodio ocurrió durante la noche del viernes en un comercio ubicado en la zona de avenida Ricardo Alfonsín y Chiesa, cuando un hombre ingresó armado con una cuchilla y amenazó a quienes estaban en el lugar.

Tras concretar el robo, escapó rápidamente hacia la zona oeste de la ciudad con dinero en efectivo y distintos productos del local.

Las imágenes del hecho muestran parte de la secuencia y serán incorporadas a la investigación judicial.

Escapó tras el robo y fue encontrado cerca del lugar

De acuerdo con la información difundida por la Policía, el llamado alertando sobre el asalto ingresó alrededor de las 23.45.

A partir de allí, varios móviles de la Policía de Entre Ríos comenzaron la búsqueda del sospechoso en distintos sectores cercanos al comercio.

Minutos más tarde, el hombre fue encontrado escondido en un terreno baldío con abundante vegetación, ubicado a unos 200 metros del lugar donde había ocurrido el robo en Villaguay.

Cuando advirtió la llegada de los efectivos, intentó escapar nuevamente, aunque finalmente fue reducido y detenido.

Recuperaron dinero y mercadería

Después de la detención, los agentes recuperaron parte de los elementos sustraídos durante el asalto.

Entre los objetos secuestrados había más de 300 mil pesos en efectivo, paquetes de cigarrillos y otros productos robados del comercio.

Además, durante el procedimiento encontraron envoltorios con estupefacientes y distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno ordenó que el hombre quedara detenido mientras avanza la investigación por el robo ocurrido en Villaguay.