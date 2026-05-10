Desbarataron a “Los cerrajeros”: tenían más de 150 llaves duplicadas para cometer robos

Tres hombres fueron detenidos acusados de integrar una banda que utilizaba más de 150 llaves duplicadas para ingresar a robar en casas y departamentos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Los sospechosos, conocidos como “Los cerrajeros”, fueron arrestados durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informaron las autoridades, entre los detenidos hay dos ciudadanos argentinos y un hombre de nacionalidad paraguaya, quienes acumulaban en conjunto 19 antecedentes penales.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron armas, dinero de distintos países, joyas y herramientas utilizadas presuntamente para cometer los robos.

Cómo comenzó la investigación

La causa se originó tras un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento ubicado sobre la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta.

En ese hecho, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, alhajas y otros objetos de valor.

A partir de la investigación impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, los pesquisas lograron vincular a la banda con otros hechos similares ocurridos durante 2025 y 2026.

La modalidad utilizada llamó especialmente la atención de los investigadores debido a la utilización de llaves duplicadas para ingresar a las propiedades sin forzar accesos, según informó TN.

Los allanamientos y los elementos secuestrados

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 y de fiscalías bonaerenses de Florencio Varela y Ezeiza, se ordenaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en Monserrat, Ezeiza y Florencio Varela.

En los operativos participaron efectivos de las Divisiones Investigaciones Comunales 1 y 2 junto a grupos especiales de la Policía de la Ciudad. Durante las requisas, los agentes encontraron más de 150 llaves duplicadas, un dispositivo para copiar cerraduras, armas de fuego, cartuchos, proyectiles y una réplica de arma.

Además, secuestraron anillos, relojes, pulseras, dinero de nueve países distintos y otros elementos como sogas, escaleras, herramientas y precintos.

Los antecedentes de los detenidos

Uno de los acusados, un argentino de 48 años, posee 14 antecedentes penales, varios de ellos vinculados a delitos contra la propiedad.

Según detallaron fuentes policiales, también registra causas por estafas, comercialización de drogas y delitos contra las personas.

Otro de los detenidos, un ciudadano paraguayo de 43 años, acumulaba cinco antecedentes, principalmente relacionados con narcotráfico.