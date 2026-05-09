Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras un enfrentamiento en Concepción del Uruguay

Una pelea en la zona norte de la localidad dejó a dos personas lesionadas. Tras el inicio de la investigación, la Policía secuestró cocaína y marihuana, realizó allanamientos y busca a los responsables.
Un grave episodio de violencia se registró en la zona norte de Concepción del Uruguay, en inmediaciones de calles Reibel y 13 del Norte. El hecho dejó como saldo a dos jóvenes gravemente heridos y abrió una línea investigativa vinculada a presuntas actividades ilícitas, que se tramita en la Fiscalía N° 4, a cargo de la Dra. Albertina Chichi.
Según fuentes policiales, el incidente comenzó durante la noche del viernes, cuando dos heridos ingresaron al Hospital Justo José de Urquiza con lesiones de distinta gravedad. El primero, un joven de 22 años, presentaba heridas compatibles con disparos de arma de fuego, presuntamente efectuados con una escopeta.
Fue sometido a una intervención quirúrgica y, si bien se encuentra estable, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estricto control médico.
Por su parte, un joven de 19 años ingresó con una herida cortante en el cuero cabelludo, producto de un machetazo.
Principales hipótesis y hallazgo de droga
De acuerdo a las primeras averiguaciones, la violenta confrontación se habría originado en el marco de un conflicto de índole familiar, aunque no se descartan otras motivaciones.
Uno de los datos clave surgió durante la atención médica del joven herido de bala. Entre sus pertenencias, el personal policial detectó varios envoltorios con sustancias que serían cocaína y marihuana. Además, se secuestró un teléfono celular dañado por el impacto de perdigones, junto con prendas de vestir que podrían aportar elementos a la causa.
A partir de este hallazgo, se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas y a la División Policía Científica, quienes trabajan en el análisis de los elementos secuestrados.
Allanamiento para dar con los autores
En paralelo, durante la madrugada del sábado se desplegó un importante operativo policial con el objetivo de dar con los presuntos autores del ataque y el arma utilizada. Se realizaron tres allanamientos simultáneos con la participación de personal de la División Investigaciones, Comisarías Primera, Segunda y Tercera, Minoridad, el grupo especial GEPER y la Sección Motorizada.
No obstante, los procedimientos arrojaron resultados negativos en cuanto al secuestro del arma de fuego y la localización de los sospechosos, quienes no se encontraban en los domicilios al momento del operativo.
Desde la Jefatura Departamental Uruguay indicaron que la investigación continúa en curso, con la recolección de testimonios y nuevas pruebas. Las autoridades no descartan que el hecho esté vinculado a actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, una hipótesis que será profundizada en el marco de la causa judicial.