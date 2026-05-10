Brutal disputa familiar: un herido con machetazos, otro con disparo de escopeta y secuestro de droga

Una disputa familiar en Concepción del Uruguay derivó en un violento enfrentamiento que dejó dos jóvenes heridos de gravedad, un operativo policial con múltiples allanamientos y el secuestro de droga fraccionada para la venta. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 4, encabezada por la fiscal Albertina Chichi, que busca esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la zona de calles Reibel y 13 del Norte.

El episodio comenzó durante la noche del viernes, cuando dos jóvenes ingresaron al Hospital Justo José de Urquiza con heridas de distinta consideración. El primero de ellos, de 22 años, presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego, presuntamente efectuados con una escopeta.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven fue sometido a una intervención quirúrgica y posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Según se informó oficialmente, evolucionaba de manera estable aunque permanecía bajo control médico permanente para el tratamiento del dolor.

Un joven sufrió machetazos en la cabeza

El segundo involucrado en la pelea fue un joven de 19 años, quien ingresó al nosocomio con una profunda herida cortante en la cabeza provocada por un machete. Las primeras averiguaciones realizadas por la Policía indicaron que el conflicto habría tenido origen en una disputa de índole familiar.

La Jefatura Departamental Uruguay desplegó una intensa investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes participaron del enfrentamiento. En ese marco, se realizaron entrevistas y peritajes en la escena del hecho para recolectar pruebas y testimonios.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores surgió durante el examen médico practicado al joven baleado. Entre sus pertenencias encontraron envoltorios con cocaína y marihuana fraccionada, lo que abrió una nueva línea de investigación vinculada a la posible comercialización de estupefacientes.

Secuestraron droga y elementos de interés

Además de la droga, el personal policial secuestró un teléfono celular dañado por el impacto de perdigones y distintas prendas de vestir que podrían resultar claves para el avance de la causa. Ante este escenario, tomó intervención la División Drogas Peligrosas junto a efectivos de Policía Científica.

Con el objetivo de localizar a los presuntos autores y hallar el arma utilizada durante el ataque, en la madrugada del sábado se desplegó un amplio operativo policial que incluyó tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios.

En los procedimientos participaron efectivos de la División Investigaciones, las comisarías Primera, Segunda y Tercera, personal de Minoridad, integrantes del Grupo Especial GEPER y la Sección Motorizada. Pese al importante despliegue, los resultados fueron negativos respecto al secuestro del arma de fuego y la detención de los sospechosos.

La investigación continúa en marcha

Según indicaron desde la fuerza policial, las personas que eran buscadas no se encontraban en las viviendas allanadas al momento de los operativos. Por este motivo, la investigación continuaba con nuevas tareas de campo y análisis de pruebas recolectadas.

Fuentes policiales señalaron que el conflicto estaría estrechamente relacionado con actividades ilícitas que son materia de investigación judicial. En ese sentido, remarcaron que el objetivo es determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y desarticular posibles maniobras delictivas vinculadas al narcomenudeo.

Mientras tanto, los dos jóvenes continuaban internados bajo observación médica y la Fiscalía avanzaba con la toma de declaraciones y el análisis de evidencia secuestrada para esclarecer completamente el episodio.