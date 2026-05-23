Capibaras XV va en búsqueda de las semifinales del Súper Rugby Américas: gana 14-12 en el complemento

REDACCIÓN ELONCE
Desde las 16 horas, comenzó el encuentro entre Capibaras XV y Selknam, de Chile, que podría terminar de definir el boleto del equipo con jugadores entrerrianos a la próxima instancia.
Capibaras XV juega frente a Selknam, de Chile, en un duelo clave por la duodécima fecha del Súper Rugby Américas 2026, donde tratará de sellar su acceso a las semifinales del certamen. Elonce está presente con la cobertura.
El conjunto que tiene integrantes de equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario buscará su novena victoria en el campeonato que le permita acceder a semifinales del certamen. El encuentro se juega en la cancha de Tortuguitas.
Seguí las incidencias del partido
El conjunto chileno comenzó mejor en el protagonismo del encuentro, colocándose 7-0 arriba en el marcador por medio de un try de Marcelo Torrealba, y posteriormente llegó la conversión. Previamente, habían marrado un penal en el inicio.
A los 15 minutos, Selkman aumentó la diferencia y consiguió ponerse 12-0 arriba sobre Capibaras XV con un try de Matías Garafulic.
Luego de tanto insistir, Capibaras XV a los 31 minutos llegó al descuento de la mano de Franco Rosetto. Posteriormente, Ignacio Dogliani convirtió el penal y puso a la franquicia 12-7 abajo.
Pese a la intensidad de la franquicia local, el equipo se fue al descanso en desventaja, a la espera de revertirlo en el complemento.
En el inicio del segundo tiempo, Capibaras XV armó una gran jugada y consiguió ponerse por delante en el tanteador con un try de Dogliani. Luego convirtió sumó dos puntos más en la conversión y ahora pasan a dominar el partido 14-12.
La formación de Capibaras XV
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Dogliani; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Franco Benítez, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Tomás Sigura.
Repercusiones en la previa del partido
Niños de 11 y 12 años, pertenecientes a Tilcara, estuvieron presentes en las gradas del Paraná Rowing Club, afirmando que para muchos era el primer partido que iban a ver. Muchos de ellos depositaron su fe en un try de Lautaro Cipriani. “Es el mejor y juega muy bien”, afirmaron con emoción a Elonce.
Integrantes del Club Atlético Estudiantes (CAE) dijeron presente en el predio y se mostraron encantados con el merchandising: “Vamos a comprar una remera”. Sobre el encuentro, el pálpito fue claro: “Para mí ganamos”.
Una de las vendedoras ratificó el buen andar de las compras: “Se vende mucho el peluche. Estamos bastante preparados”.