Se realizarán obras en pabellones de la Unidad Penal de Federal

El proyecto contempla la terminación de pabellones de alojamiento para internos y la refuncionalización de un sector anexo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario provincial.
Con una inversión de 1.556 millones para fortalecer la infraestructura en materia de seguridad, el gobierno de Entre Ríos llevó adelante la licitación pública para avanzar con obras en la Unidad Penal Nº 8 de Federal.
El proyecto contempla la terminación de pabellones de alojamiento para internos y la refuncionalización de un sector anexo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario provincial.
La intervención tendrá lugar en las instalaciones de la Unidad Penal Nº 8 "Bicentenario de la Revolución de Mayo", ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5, a cinco kilómetros de la ciudad de Federal. El proyecto se ejecutará a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura con la construcción de nuevas celdas, puestos de vigilancia en los pabellones y la adecuación de un anexo donde se dispondrán el Salón de Requisa, el Salón de Visitas, el Puesto de Guardia y sanitarios.
El presupuesto oficial asciende a 1.556.731.580 pesos y el plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos. La apertura de sobres se realizó en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, con la presentación de ocho firmas oferentes: Mecall SRL, Cocco Construcciones, Verco SA, L&C Construcciones, Peterson, Schmidt, Del Litoral OS y Montajes SA, y Cemyc SRL.
Al respecto, Hernán Jacob, ministro de Planeamiento e Infraestructura, destacó la importancia de la inversión para el fortalecimiento del sistema penitenciario provincial. "Junto al Ministerio de Seguridad y Justicia avanzamos en una agenda común para concretar esta inversión que responde a una decisión política de fortalecer la infraestructura de seguridad en el territorio", señaló. Además, remarcó que "estas mejoras tendrán impacto en las condiciones edilicias y garantizan espacios adecuados tanto para los internos como para el personal que trabaja diariamente en la unidad penal".
Por su parte, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó la importancia de este acontecimiento y sostuvo: "Esta apertura de sobres es avanzar en la concreción de las mejoras programadas, es importante ir a paso firme en uno de nuestros objetivos, dotar al Servicio Penitenciario de mejores instalaciones, en este caso por ejemplo, sumamos un sector de industria con espacios para talleres y oficinas".
En total se intervendrá una superficie de 1.632 metros cuadrados. El proyecto también contempla la construcción de un área de Sanidad, que contará con dos consultorios para atención médica, y una cocina equipada con cámara frigorífica, sanitarios y depósitos para mercadería y residuos.
Asimismo, se incorporará un sector destinado a Industria, con espacios para oficinas o talleres y áreas semicubiertas para el desarrollo de actividades productivas. La concreción del proyecto permitirá optimizar el funcionamiento de los servicios esenciales, acompañar el crecimiento de la demanda en el territorio, además de optimizar las condiciones de alojamiento, atención y trabajo dentro de la unidad penal.
En la oportunidad acompañaron a los ministros la intendenta de Federal, Alicia Oviedo; la directora de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, junto al responsable zonal, Carlos Benitez; el director general del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti y Sub Director Santiago García; la senadora provincial Nancy Miranda y la diputada provincial Noelia Taborda.