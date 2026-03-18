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Política Se aprobó la iniciativa en la sesión

Recursos para Juntas de gobierno y Comunas: senadores del PJ piden respuestas al Ejecutivo

El Senado aprobó un proyecto que reclama al Ejecutivo provincial la urgente normalización de fondos para Juntas de Gobierno. Advierten que la falta de transferencias desde 2026 pone en riesgo servicios esenciales en el interior entrerriano.

18 de Marzo de 2026
Exigen regularización de aportes a Juntas de Gobierno.
Exigen regularización de aportes a Juntas de Gobierno. Foto: (Prensa).

REDACCIÓN ELONCE

El Senado aprobó un proyecto que reclama al Ejecutivo provincial la urgente normalización de fondos para Juntas de Gobierno. Advierten que la falta de transferencias desde 2026 pone en riesgo servicios esenciales en el interior entrerriano.

La regularización de aportes a Juntas de Gobierno fue el eje del proyecto presentado por senadores del bloque del PJ, quienes solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial normalizar de manera urgente los envíos de fondos destinados a estas instituciones del interior entrerriano.

La iniciativa, impulsada por el legislador Víctor Sanzberro, contó con el acompañamiento del bloque oficialista y fue aprobada durante la sesión de este miércoles. El planteo se originó ante la crítica situación que atraviesan las Juntas de Gobierno, que desde el inicio del ejercicio 2026 no perciben los Aportes del Tesoro (AMNR).

Según se indicó, estos recursos son fundamentales para el funcionamiento de las administraciones locales, especialmente en comunidades pequeñas y alejadas, donde cumplen un rol clave en la prestación de servicios básicos.

 

Servicios básicos comprometidos en el interior

 

Las Juntas de Gobierno garantizan el acceso al agua potable, la limpieza urbana, el mantenimiento de caminos y la atención primaria. La interrupción de los fondos puso en riesgo la continuidad de estos servicios y generó preocupación en distintas localidades.

 

“El interior no puede quedar librado a su suerte. Estamos hablando de recursos mínimos que permiten sostener servicios esenciales y acompañar a nuestros vecinos en el día a día”, expresó Sanzberro al fundamentar la iniciativa.

 

En ese marco, el proyecto solicitó no solo la inmediata normalización de los envíos, sino también un informe detallado sobre los motivos de la interrupción, la metodología de cálculo vigente y el monto total adeudado a cada Junta.

 

Reclamo por respuestas y mayor transparencia

 

El legislador victoriense remarcó que la situación no responde a dificultades administrativas, sino a decisiones que requieren una pronta respuesta política por parte del Ejecutivo provincial.

 

Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar transparencia, equidad y un verdadero federalismo en la distribución de los recursos públicos dentro de la provincia.

 

Finalmente, desde el Senado se instó a actuar con celeridad para evitar la paralización de servicios esenciales en el interior entrerriano y asegurar el normal funcionamiento de las Juntas de Gobierno.

Temas:

Senado comunas juntas de gobierno recursos
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