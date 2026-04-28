El campeón olímpico, Walter Herrmann, dictará un campus en Paraná del 21 al 23 de agosto

REDACCIÓN ELONCE
Walter Herrmann, ex integrante de la Generación Dorada, analizó la actualidad del básquet argentino, remarcó la importancia de la formación y anunció su llegada a Paraná con un campus especializado.
Walter Herrmann volvió a poner el foco en uno de los debates más sensibles del deporte nacional: la formación. Desde España, el ex jugador de la Generación Dorada dialogó con El Once Deportivo y dejó definiciones contundentes sobre el presente del básquet argentino, al tiempo que anticipó su visita a Paraná para encabezar un campus de entrenamiento.
Con una carrera que incluyó pasos por la NBA, Europa y la selección argentina, Herrmann habló con la autoridad de quien vivió el proceso formativo que llevó al país a lo más alto. Hoy, desde otro rol, observa con preocupación ciertos retrocesos estructurales. “Hoy en día no hay más fundamentos”, afirmó sin rodeos, marcando una de las principales falencias que detecta en las nuevas generaciones.
El ex alero santafesino explicó que, si bien la liga local mantiene su competitividad y atractivo, el contexto económico impacta directamente en el nivel. “Me parece a mí que el nivel ha bajado, pero porque tiene mucho que ver el tema económico en Argentina”, sostuvo, al tiempo que destacó que muchos talentos emigran tempranamente y los extranjeros que llegan ya no tienen el mismo peso que en otras épocas.
La formación, el eje del problema
Para Herrmann, el punto de quiebre está en la base. A diferencia de su etapa como juvenil, donde predominaban los entrenamientos enfocados en técnica individual, hoy ese trabajo específico perdió protagonismo. “Nosotros teníamos hora y cuarto de fundamentos por la mañana, y hora y cuarto de fundamentos por la tarde”, recordó sobre sus inicios en Venado Tuerto.
En ese sentido, remarcó que el rol del formador es irremplazable. “Hay muchos entrenadores, pero no hay muchos formadores”, señaló, diferenciando entre quienes dirigen equipos y quienes enseñan habilidades esenciales. Para él, esa carencia impacta directamente en el desarrollo de los jugadores y explica parte de la brecha actual con el pasado.
Incluso fue más allá al analizar la evolución del sistema. “Para mí lo que no está más que estuvo en mi época, son los fundamentos”, insistió. En su mirada, sin esa base sólida, el crecimiento posterior se vuelve limitado, independientemente del talento natural de los jugadores.
Un cambio cultural en los jóvenes
Otro de los aspectos que Walter Herrmann considera determinante es el cambio de mentalidad en los jugadores jóvenes. Según explicó, antes el objetivo principal era formarse, mientras que hoy muchos priorizan oportunidades económicas tempranas. “Nuestra mentalidad era primero formarnos y la plata llegaba sola”, aseguró.
En contraposición, describió una realidad distinta en la actualidad: “Hoy en día un chico con 16 o 17 años tiene un poquito de talento... ‘mira, en Uruguay me pagan 500 dólares, me voy a Uruguay’”. Para el ex jugador, esta lógica atenta contra el desarrollo integral y reduce las posibilidades de construir carreras sólidas a largo plazo.
A partir de este diagnóstico, propuso pensar en procesos sostenidos. “Creo que en ocho o diez años, ya armas una nueva camada”, explicó, planteando que con un enfoque adecuado en la formación se puede reconstruir el nivel competitivo del país en un plazo razonable.
Adaptarse al básquet moderno
Herrmann también se refirió a los cambios reglamentarios y tácticos del juego, como la incorporación del “paso cero”. Lejos de rechazarlo, planteó una postura pragmática: “Es una pequeña ventaja que hay que aprovecharla”.
En ese sentido, cuestionó las críticas que suelen surgir desde sectores más tradicionales. “¿Para qué renegar si es una ley, una regla nueva?”, se preguntó, dejando en claro que la adaptación es parte esencial de la evolución deportiva.
Asimismo, marcó diferencias entre el básquet FIBA y la NBA, subrayando que no son comparables en igualdad de condiciones. Esta aclaración cobra relevancia en un contexto donde muchos jóvenes consumen contenido de la liga estadounidense e intentan replicarlo sin una base adecuada.
El proyecto ADN Formación Olímpica
Tras su retiro, motivado en parte por una arritmia cardíaca, Herrmann encontró en la formación un nuevo camino. Así nació ADN Formación Olímpica, un proyecto que busca transmitir conocimientos técnicos, físicos y mentales a jugadores de distintas edades.
“El tema mental de los chicos es clave”, explicó, resaltando que el desarrollo no se limita a lo deportivo. En sus campus, además del entrenamiento en cancha, se incorporan herramientas psicológicas y de preparación integral.
La metodología incluye grupos reducidos y un enfoque personalizado. “Nosotros no vamos a hacer milagro en unos días”, aclaró, pero destacó que el objetivo es brindar recursos concretos para que cada jugador continúe su evolución en su club.
Paraná, próxima parada
El ex campeón olímpico llegará a Paraná los días 21, 22 y 23 de agosto para encabezar un campus en el Club Paracao. La propuesta está dirigida tanto a chicos como a chicas, e incluso a adultos interesados en mejorar su juego.
“El básquet es uno solo”, afirmó Herrmann, destacando el carácter inclusivo de la iniciativa. En línea con su filosofía, el énfasis estará puesto en los fundamentos y en la mejora individual, más allá del nivel inicial de los participantes.
Finalmente, dejó un mensaje claro sobre el espíritu de la actividad: no se trata solo de participar, sino de aprender. “Nosotros vamos fundamentalmente para que el chico cambie algo de su vida, para que mejore algo”, concluyó, reafirmando su compromiso con la formación como motor del futuro del básquet argentino.