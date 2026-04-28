Semifinales de Champions League: PSG y Bayern Múnich se enfrentan en una final anticipada

La Champions League entra en su etapa decisiva con el inicio de las semifinales, donde dos de los equipos más destacados del torneo se enfrentarán en un cruce de alto nivel. El Paris Saint-Germain y el Bayern Munich protagonizarán uno de los duelos más esperados del calendario europeo.

El encuentro se disputará este martes desde las 16 y contará con transmisión televisiva, en una serie que reúne a dos conjuntos que llegan con aspiraciones claras de título.

En el contexto de la Champions League, ambos equipos se posicionan como candidatos a quedarse con el trofeo, lo que eleva la expectativa sobre el desarrollo de la eliminatoria.

Un cruce entre equipos en gran momento

El conjunto parisino afronta esta instancia como vigente campeón de la Champions League, con la intención de sostener su dominio en el plano continental. Del otro lado, el equipo alemán llega tras una racha positiva y con un rendimiento ofensivo destacado en la temporada.

En la previa, el entrenador del PSG, Luis Enrique, valoró la dificultad del compromiso. “Estamos preparados para jugar esta semifinal ante el mejor equipo de Europa, pero somos los vigentes campeones y queremos seguir siéndolo”, señaló.

Por su parte, el técnico del Bayern, Vincent Kompany, destacó el desafío que representa el rival. “El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos”, expresó.

Datos y contexto de la serie

El Bayern Múnich llega a esta instancia con nueve victorias consecutivas en distintas competiciones, además de un volumen goleador que lo posiciona como uno de los ataques más efectivos del torneo, según informó TyC Sports.

En total, el equipo alemán acumula 167 goles en 49 partidos en la temporada, incluyendo una producción destacada en la Champions League.

El PSG, en tanto, buscará aprovechar su experiencia reciente en instancias decisivas para sostener su candidatura en el certamen.

El ganador de esta serie avanzará a la final de la Champions League, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Arsenal.