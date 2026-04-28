Guido Cabrera palpita los cuartos de final de La Liga Argentina con La Unión de Colón

REDACCIÓN ELONCE
Guido Cabrera fue protagonista en El Once Deportivo y analizó el gran presente de La Unión de Colón, destacando el trabajo en equipo, el apoyo del público y el sueño intacto del ascenso.
Guido Cabrera atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo dejó en claro en su paso por El Once Deportivo. El jugador de La Unión de Colón analizó el presente del equipo en La Liga Argentina de Básquet, luego de haber conseguido la clasificación a los cuartos de final. “Queda un poco de cansancio todavía. Fue una serie muy física, así que estamos recuperándonos”, expresó al referirse a la exigente serie ante Pico.
El base fue una de las figuras del quinto juego decisivo, aunque evitó quedarse con los méritos individuales. “La verdad que fue un quinto juego bastante duro. Más allá de que esta vez me tocó a mí ser la figura, creo que la figura fue el equipo”, afirmó, destacando la identidad colectiva que caracteriza al conjunto entrerriano.
En ese sentido, Cabrera subrayó que la clave del éxito está en el funcionamiento grupal. “Cuando nosotros jugamos juntos, la verdad que damos de qué hablar”, sostuvo, remarcando que el equipo logró dejar en el camino a uno de los candidatos de la competencia.
Un rival exigente y una serie que promete intensidad
Pensando en lo que viene, Guido Cabrera ya tiene la mirada puesta en el cruce ante Santa Paula de Gálvez. El jugador reconoció que el cuerpo técnico ya trabaja en el análisis del rival y que el plantel también se involucra en el estudio. “Es un equipo muy aguerrido, que juega muy rápido”, describió.
Además, detalló algunas de las principales virtudes del próximo oponente. “Tienen la característica de salir jugando rápido, llegar jugando en transición, tiene jugadores muy dinámicos”, explicó, mencionando nombres clave a tener en cuenta en los momentos decisivos.
Cabrera también anticipó que el equipo deberá estar atento a las individualidades rivales. “Una figura como es el Pitu Rivero, que le vamos a tener que prestar atención”, señaló, dejando en claro que la serie será tan exigente como la anterior.
La fortaleza del equipo y el valor del público
Más allá del análisis del rival, Guido Cabrera hizo hincapié en las virtudes propias de La Unión de Colón. “Creo que la mejor versión nuestra es cuando jugamos en equipo”, aseguró, resaltando la importancia de la circulación de balón y la intensidad defensiva.
El jugador también destacó el aporte de todos los integrantes del plantel. “Tenemos una segunda unidad con Valentino Salomone y Nico Enríquez, que nos aportan una dosis de energía bastante importante”, explicó, valorando el rol de quienes ingresan desde el banco.
Pero si hay un factor diferencial para el equipo, es el acompañamiento del público. “La verdad que lo de la gente esta temporada es increíble”, afirmó Cabrera, quien no dudó en calificar a los hinchas como un verdadero “sexto hombre”.
Una ciudad movilizada y un sueño que crece
El impacto del presente deportivo se siente en toda la ciudad. “La verdad que están todos enloquecidos”, contó Guido Cabrera sobre el clima que se vive en Colón, con una fuerte demanda de entradas y un entusiasmo generalizado.
En paralelo, el jugador resaltó la paridad de la competencia. “Está haciendo una liga por demás pareja, cualquiera le gana a cualquiera”, analizó, dejando en claro que ningún equipo tiene el camino asegurado, incluso jugando como local.
A nivel personal, Cabrera atraviesa una temporada destacada que atribuye al esfuerzo previo. “Entrené mucho en el receso con mi papá, el más exigente”, relató, agradeciendo también el apoyo familiar en su crecimiento profesional.
Paso a paso, pero con el ascenso en la mira
Con los pies sobre la tierra, Guido Cabrera evita adelantarse demasiado en los objetivos, aunque reconoce que el sueño está presente. “Prefiero ir paso a paso, pero uno siempre se le dibujó la sonrisa”, confesó.