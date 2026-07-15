Enviaron a la cárcel al acusado de cometer siete robos en una semana en Paraná

El juez de Garantías de Paraná en Feria, Elvio Garzón, resolvió este martes dictar la prisión preventiva de Abel David Correa, que fue detenido el lunes por la noche en un bar de la zona este de Paraná.

De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal, Evangelina Santana, que solicitó la más gravosa de las medidas cautelares del proceso por un plazo de 30 días para concluir la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y desestimó el pedido del defensor público, Rodrigo Juárez, que intentó desacreditar los riesgos procesales alegados por la fiscal.

Vale recordar que el sospechoso, de 31 años, fue detenido el pasado lunes alrededor de las 3:30 en el bar Pasatiempo, ubicado en el cruce de calles Gobernador Crespo y Zanni, por personal de la División 911 que lo localizó tras tareas investigativas.

El juez consideró que el sospechoso se vio envuelto en un nuevo proceso a casi dos semanas de recuperar la libertad. El 1º de julio salió de la Unidad Penal tras cumplir una condena de cinco años por delitos similares a los que lo tienen nuevamente bajo sospecha. También valoró que Fiscalía señaló que cuenta con filmaciones que acreditarían su hipótesis.

Juárez se opuso al arresto preventivo en la cárcel y propuso que la medida de coerción se efectivice en la modalidad domiciliaria por el plazo de 15 días en la vivienda de una ex pareja del acusado.

Siete robos en 10 días

Correa es investigado por siete hechos. Se le imputó que el 4 de julio a las 4:43 “forzó la puerta de ingreso del local comercial Malvinas, ubicado en calles Santa Fe y Malvinas” de donde, “una vez dentro sustrajo la caja registradora” y huyó de manera peatonal “con el elemento sustraído hacia calle Santa Fe".

El segundo habría ocurrido dos días después del anterior. El 6 de julio, aproximadamente a las 4:55 ingresó por la fuerza con una barreta de hierro al local comercial "Bohemian", sito en calle Los Jacarandaes, de Oro Verde, de donde sustrajo varios elementos, dinero por un monto de 45.500 pesos, una Notebook Lenovo y un lector de códigos de barra.

El tercer hecho imputado consistiría en que el 7 de julio, aproximadamente a las 4:51 “arrojó un adoquín contra el blindex de vidrio de la puerta principal del comercio que gira bajo la razón social Nicoleta, sito en Avenida Almafuerte, de Paraná, y sustrajo la caja registradora la cual contenía una suma de dinero aproximada entre los $50.000 y $100.000 pesos argentinos".

El cuarto hecho estribaría en que el 11 de julio, alrededor de las 4:45, “previo forzar la cerradura de la puerta de ingreso, accedió al local Comercial Seta Indumentaria, sito en calle Ilia, y se apoderó de una computadora marca Acer, modelo Aspire de color gris claro, y la suma aproximada de 10.000 pesos en efectivo, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona".

El quinto hecho que se le imputó "el 12 de julio, alrededor de las 4:28, previo forzar la puerta de ingreso, accedió al local comercial Logística Interpro, sito en Ruta N° 12, intersección Los Talas y Los Naranjos, de Colonia Avellaneda, apropiándose de la suma de 30.000 pesos, que se encontraban en la caja registradora, dos botellas de Fernet Branca, un canasto plástico de color azul, y dos desodorantes, para luego darse a la fuga del lugar, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad del lugar".

El sexto consistiría en que el 8 de julio, alrededor de las 3:30, “previo a forzar la puerta de ingreso, accedió al local comercial, sito en calle Zanni 2941 de esta ciudad, denominado Chuscos, y se apoderó ilegítimamente de aproximadamente cien mil pesos, que se encontraban en la caja registradora, para luego darse a la fuga, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar".

El último hecho por el que enfrenta cargos radicaría en que el 12 de julio, alrededor de las 5:30, previo a romper el vidrio del local comercial sito en calle Blas Parera, accedió al mismo, y sustrajo una soldadora tipo inverter, marca BTA, para luego darse a la fuga del lugar, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad del local". (APF)