Choque múltiple entre cinco vehículos dejó dos muertos y dos heridos en RN 35

Un choque múltiple en la Ruta Nacional 35 dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos heridas este martes en el sur de Córdoba. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 705, sobre el puente del arroyo Corralito, entre las localidades de Malena y Santa Catalina-Holmberg, e involucró a cinco vehículos.

Según la información preliminar, participaron del accidente tres camiones (dos marca Mercedes-Benz y otro Volkswagen 19.320), una camioneta tipo pick-up Ford Ranger y un auto Toyota Corolla Cross. Por causas que aún son materia de investigación, los vehículos colisionaron y provocaron un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Las dos víctimas fatales viajaban en el auto, que fue el rodado que sufrió los daños más severos. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer sus identidades.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Además de las personas fallecidas, otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde recibieron atención médica por lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Policía Judicial y personal de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

Los investigadores intentan reconstruir la mecánica del siniestro y establecer el sentido de circulación de cada uno de los vehículos involucrados. La tarea se vio dificultada por la magnitud del impacto y por la posición en la que quedaron las unidades tras la colisión.

Tránsito interrumpido y desvíos

Como consecuencia del accidente, el tránsito permanecía totalmente interrumpido sobre la Ruta Nacional 35 mientras continuaban las tareas periciales y la remoción de los vehículos.

Desde la Policía informaron que los conductores que se dirigían hacia el sur debían desviarse en Santa Catalina-Holmberg hacia la Ruta Nacional 8 y luego retomar por los enlaces de Chaján, Coronel Moldes o Sampacho para reincorporarse a la Ruta 35.

Las tareas de remoción demandarán varias horas, ya que primero deberán concluir las pericias y obtener la autorización judicial para retirar el automóvil en el que quedaron atrapadas las víctimas fatales.