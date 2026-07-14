Un bebé y su hermana fueron internados por una intoxicación con cocaína: el padre acusó a la madre

Un bebé de cuatro meses y su hermana de tres años fueron internados de urgencia en Puerto Madryn por una presunta intoxicación con cocaína. Los dos menores permanecen bajo observación en el Hospital Zonal Isola, mientras la Justicia de Chubut intenta determinar cómo estuvieron expuestos a la sustancia.

El caso comenzó cuando los niños fueron trasladados al centro de salud con síntomas compatibles con una intoxicación. Los profesionales que los asistieron dieron aviso a la Policía y se activó el protocolo judicial correspondiente.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, al momento del episodio se encontraban en la vivienda los padres y los dos hermanos. Ambos adultos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas de investigación.

La acusación realizada por el padre

En su primera declaración ante la Policía, el padre sostuvo que la madre habría colocado cocaína en una mamadera después de una discusión de pareja. Esa versión fue incorporada al expediente, aunque todavía deberá ser contrastada con las pericias y los demás elementos reunidos.

La acusación forma parte de una de las hipótesis bajo análisis y no fue confirmada judicialmente. Los investigadores deberán establecer si la sustancia estaba efectivamente en la mamadera, cómo llegó hasta los niños y qué participación tuvo cada adulto.

La fiscal de turno se presentó en el hospital para supervisar las primeras actuaciones. Además, se ordenaron estudios toxicológicos destinados a comprobar qué sustancia provocó los síntomas y determinar el grado de exposición de ambos menores.

Hospital Zonal Isola.

Los niños permanecen internados

El bebé y su hermana continúan internados bajo seguimiento médico. Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre su evolución ni sobre la gravedad de los cuadros que presentaron al ingresar al hospital.

La investigación también deberá reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda antes del traslado. Para ello se analizarán las declaraciones de los padres, los resultados médicos y las pruebas recolectadas durante las actuaciones.

Los adultos permanecerán detenidos mientras el Ministerio Público Fiscal define sus situaciones procesales. La causa busca establecer si existió una conducta intencional, una exposición accidental u otra circunstancia vinculada con la presunta intoxicación.

La Justicia busca determinar responsabilidades

Por el momento, la principal versión disponible es la acusación formulada por el padre contra la madre. Sin embargo, las autoridades deberán verificarla antes de determinar responsabilidades penales por lo ocurrido.

El caso continúa bajo investigación y las decisiones judiciales dependerán de los resultados de las pericias toxicológicas. También se evaluarán las condiciones en las que vivían los niños y los antecedentes que puedan resultar relevantes.

Mientras se desarrollan esas medidas, el bebé de cuatro meses y su hermana permanecen internados y asistidos por el personal del Hospital Zonal Isola de Puerto Madryn.