Investigan la muerte de joven que sufrió quemaduras y su familia afirma que lo atacó su pareja: ya había denuncias

Isaías Barrera, de 20 años, murió tras permanecer internado con quemaduras en el 95% del cuerpo en Córdoba. La Justicia investiga las circunstancias, mientras su familia sostiene que fue atacado por su pareja.
La muerte de Isaías Barrera conmocionó a la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. El joven de 20 años falleció luego de permanecer internado con quemaduras en el 95% del cuerpo, tras un confuso episodio ocurrido el sábado en una vivienda de calle Zeballos al 1200. Mientras la Justicia avanza con la investigación, la familia de la víctima denunció que fue atacado por su pareja y reclamó justicia.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde del sábado y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a Barrera corriendo envuelto en llamas por la calle en un desesperado intento por pedir ayuda.
Vecinos acudieron rápidamente para asistirlo y una mujer logró sofocar el fuego utilizando una frazada. Sin embargo, las graves lesiones sufridas por el joven hicieron necesaria su inmediata atención médica.
Murió tras permanecer internado
Isaías Barrera fue trasladado inicialmente bajo un cordón sanitario al Hospital Abel Ayerza y, debido a la gravedad de las heridas, posteriormente derivado al Instituto del Quemado de Córdoba.
Los médicos constataron que presentaba quemaduras en el 95% del cuerpo. Pese a los esfuerzos del equipo de salud, falleció durante la madrugada del lunes.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la pareja del joven, identificada con las iniciales S.S., manifestó que desconocía cómo se había originado el incendio. Como única explicación indicó que Barrera se encontraba limpiando una motocicleta cuando ocurrió el episodio.
La investigación y el pedido de justicia
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez. Antes del fallecimiento de la víctima, el expediente había sido caratulado como lesiones graves, aunque ahora la investigación deberá determinar las responsabilidades penales tras el deceso.
Fuentes vinculadas al caso señalaron además que Barrera registraba antecedentes judiciales por un hecho de violencia familiar, aunque no brindaron mayores precisiones sobre ese expediente.
Mientras tanto, familiares y amigos realizaron una movilización para exigir el esclarecimiento del caso. Tras el sepelio de Barrera, realizado en el cementerio La Piedad de Villa María, su madre aseguró que su hijo "fue prendido fuego" y lamentó que "nadie hizo nada". "Solamente queremos justicia", expresó.
Los allegados sostienen que un vecino les relató que la mujer habría arrojado un bidón con combustible sobre Isaías cuando este intentaba encender un cigarrillo. Además, afirmaron que el joven había presentado tres denuncias previas por presuntos episodios de violencia.
Por estas horas, la Justicia trabaja para reconstruir lo sucedido, analizar los registros de las cámaras de seguridad y reunir testimonios que permitan esclarecer las circunstancias que derivaron en la trágica muerte del joven de 20 años.