Vacaciones de invierno: El Museo de Bellas Artes propone cine, juegos y recorridos por sus 100 años

El Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná abrió una variada agenda de actividades para las vacaciones de invierno con talleres, cine, juegos interactivos y recorridos pensados para que niños, adolescentes y adultos descubran las obras que forman parte de la muestra por los 100 años de la institución.

En diálogo con Elonce, la coordinadora del museo, Julia Acosta, destacó la respuesta del público y explicó que muchas de las propuestas se desarrollan con acceso libre y sin inscripción.

"La semana pasada y esta semana tenemos un taller de stop motion. Ya tuvimos la primera edición con cupo completo, fue muy exitosa, y el jueves será la segunda. Además, hoy estamos proyectando una película de animación en el auditorio, pensada para las infancias", contó.

Recorridos interactivos para descubrir el museo

Acosta explicó que, además de las actividades programadas, quienes visiten el museo pueden recorrer las salas de manera autónoma utilizando distintos dispositivos lúdicos.

"Al museo se puede venir a recorrer libremente y tenemos algunos dispositivos para hacer ese recorrido. En este momento, por los 100 años del museo, contamos con un juego de papel llamado 'Comecocos', que va dando indicaciones para descubrir las obras", señaló.

También mencionó una propuesta especialmente diseñada para los más pequeños.

"Cada niño que viene recibe una libreta del visitante, una especie de pasaporte que vamos sellando en cada visita. Allí pueden escribir, dibujar y completar actividades. Cuando terminan el recorrido de visitas, el museo les entrega un regalo", explicó.

Actividades para todas las edades

La coordinadora remarcó que las vacaciones de invierno suelen tener una excelente convocatoria y destacó el interés que despertaron las propuestas de este año.

"Siempre hay muy buena repercusión. Los talleres de stop motion tuvieron cupo lleno apenas se difundieron y la película que proyectamos hoy, aunque está pensada para las infancias, también convocó a adolescentes y adultos porque es una producción de Hayao Miyazaki", indicó.

Además, aclaró que los juegos y recorridos no están dirigidos únicamente a los niños.

"Los dispositivos pueden utilizarlos adultos, adolescentes y niños. También tenemos la Brújula del Tiempo, que forma parte del recorrido por la muestra de los 100 años y permite detenerse a observar las obras y reflexionar sobre ellas", comentó.

Una muestra histórica y una nueva inauguración

Acosta invitó a los vecinos a aprovechar la muestra por el centenario del museo, que reúne una cantidad excepcional de obras.

"Es una muy buena oportunidad para visitar el museo porque, por los 100 años, tenemos muchas más obras exhibidas de las que habitualmente se muestran", afirmó.

Además, adelantó que la propuesta seguirá creciendo.

Actividades gratuitas en el museo de Bellas Artes durante las vacaciones de invierno

"Todavía nos queda una inauguración más, que será el 14 de agosto y sumará nuevas obras a la muestra. Es la tercera y última inauguración", anunció.

La exposición permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, mientras que el museo puede visitarse de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, los sábados de 8 a 12 y de 17 a 20, y los domingos y feriados de 9 a 12.