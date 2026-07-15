Este miércoles los comercios de Paraná cerrarán antes por el partido de Argentina

Los comercios de Paraná atenderán este miércoles con un horario reducido debido a la semifinal del Mundial 2026 que disputarán Argentina e Inglaterra. Según informó el Sindicato de Empleados de Comercio, los locales abrirán con normalidad por la mañana y cerrarán a las 15, una hora antes del inicio del encuentro programado para las 16.

La decisión permitirá que tanto empleados como clientes puedan seguir el trascendental compromiso del seleccionado argentino, que buscará un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El esquema ya se aplicó en partidos anteriores

No será la primera vez que el sector comercial adapte su funcionamiento durante el Mundial. La misma modalidad se implementó en anteriores presentaciones de la Selección Argentina, entre ellas el encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Desde el gremio señalaron que el objetivo es acompañar la expectativa que genera cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, sin dejar de garantizar la actividad comercial durante buena parte de la jornada.

Esperan movimiento antes del cierre

El sector estima que la mayor afluencia de clientes se concentrará durante la mañana y las primeras horas de la tarde, ya que muchos vecinos aprovecharán el horario de atención para realizar sus compras antes del cierre de los locales.

Al igual que ocurrió en otros partidos del seleccionado nacional, también se espera un incremento en la demanda de productos para compartir el encuentro, como carnes, bebidas, panificados, snacks y otros alimentos.

Menor circulación durante el encuentro

La ciudad también registraría una disminución del movimiento en las calles durante el desarrollo del partido, un comportamiento que ya se observó en las anteriores presentaciones de Argentina en el Mundial 2026.

Una vez finalizado el encuentro, la actividad comercial y la circulación vehicular retomarían paulatinamente su ritmo habitual.