Feligreses transitan el último tramo de la Peregrinación Paraná-Nogoyá entre promesas, milagros y esperanza

La peregrinación Paraná-Nogoyá transita este miércoles su último tramo antes del arribo a la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen, donde culminará una nueva edición de la tradicional manifestación de fe. Cientos de peregrinos recorren a pie el último tramo del trayecto iniciado el lunes en la capital entrerriana con promesas, pedidos y agradecimientos dirigidos a la Virgen del Carmen.

Tras partir desde Paraná y pasar la noche en Crespo, los fieles retomaron la caminata con destino a Nogoyá, donde participarán de la celebración patronal prevista para el 16 de julio.

En diálogo con Estación Plus Crespo, tres peregrinas compartieron las experiencias personales que las llevaron a emprender el recorrido y explicaron por qué, año tras año, la convocatoria continúa creciendo.

Una promesa nacida en medio del dolor

Ana realiza la peregrinación por tercera vez desde que retomó la tradición, luego de haber interrumpido el recorrido durante algunos años tras el nacimiento de su hijo. Su regreso estuvo marcado por una difícil situación familiar. Contó que su esposo sufrió un grave accidente y permaneció dos meses internado en terapia intensiva, además de afrontar una extensa recuperación.

"Como agradecimiento le prometí que iba a peregrinar de acá a lo que restara de vida", expresó. Actualmente, con su marido recuperado, considera que cada paso representa el cumplimiento de aquella promesa realizada en uno de los momentos más difíciles que atravesó su familia.

"Le daban apenas un 10 por ciento de vida"

La historia de Sol también está atravesada por la gratitud. Participa desde hace cuatro años en la peregrinación y, en esta edición, decidió colaborar como servidora dentro del equipo de apoyo que acompaña a los caminantes.

Su motivación surgió luego del grave accidente que sufrió su hermano en diciembre pasado, cuando un siniestro en motocicleta le provocó un severo traumatismo de cráneo. "Le daban un 10 por ciento de vida", recordó.

Hoy, con su hermano recuperándose en su hogar, decidió agradecer el milagro que atribuye a la intercesión de la Virgen. "Estoy caminando para agradecer por su vida, porque lo tenemos en casa. Se lo encomendé a la Virgen del Carmen y ella hace todos los milagros", afirmó.

Además de cumplir su promesa, durante el recorrido colabora con los peregrinos que presentan ampollas, dolores musculares o necesitan descansar, coordinando junto al equipo de apoyo el traslado en los vehículos disponibles.

Caminar por las intenciones de otros

Yamila nació en Nogoyá, aunque desde hace siete años vive en Paraná. Este es su segundo año realizando íntegramente la caminata.

Su principal intención es agradecer por el trabajo, la salud y su familia, aunque también lleva consigo los pedidos de numerosas personas que le solicitan oraciones antes de iniciar el recorrido. "Voy rezando por cada una de esas intenciones", contó.

La peregrina explicó que procura mantenerse siempre cerca de la cruz y de la imagen de la Virgen durante todo el trayecto. "No me alejo de la cruz y del cuadro de la Virgen porque siento que ella me lleva. No me deja ni que me duelan los pies ni que me canse. Trato de no alejarme de ahí porque ella es la que me empuja a seguir", expresó.

Una organización que comienza meses antes

La Peregrinación Paraná - Nogoyá transita sin cánticos ni rezos en voz alta. Es una muestra de fe que nació de parte del sacerdote Jorge Fontana, quien realizó la primera peregrinación uniendo este trayecto junto a un reducido número de acompañantes. Ellos fueron quienes delinearon el recorrido, las paradas, las estadías y todo lo que se debía tener en cuenta para ampliar la invitación a los fieles.

De hecho, las entrevistadas destacaron el importante despliegue logístico que demanda la peregrinación. Explicaron que la organización comienza varios meses antes e incluye la planificación de la alimentación, la hidratación, la asistencia sanitaria, los vehículos de apoyo y las paradas programadas durante todo el recorrido.

Además, remarcaron el acompañamiento permanente de los servidores, quienes brindan asistencia física y espiritual a los caminantes. "Está muy controlada, estamos muy cuidados", señalaron.

La emoción de llegar al santuario

Las peregrinas coincidieron en que el momento más esperado será el ingreso a la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen durante la tarde del miércoles.

Esa misma noche los fieles aguardarán la medianoche para celebrar el tradicional "cumpleaños" de la Virgen con el canto del Feliz Cumpleaños y el reparto de una torta entre los presentes.

Finalmente, el jueves 16 de julio tendrá lugar la fiesta patronal de Nogoyá, una celebración religiosa que cada año reúne a miles de personas provenientes de distintos puntos de Entre Ríos.

Una convocatoria que sigue creciendo

Las peregrinas consideraron que el incremento de participantes responde a una búsqueda espiritual cada vez mayor frente a las dificultades cotidianas.

Según explicaron, muchas personas llegan impulsadas por la necesidad de pedir trabajo, salud o agradecer favores recibidos. "Creo que la gente cada vez se aferra más a la parte espiritual, a creer, a rezar, a acercarse a Dios", reflexionaron.

También recordaron que el inicio de esta edición estuvo marcado por el intenso frío y la niebla, aunque coincidieron en que las condiciones climáticas pasan a un segundo plano cuando prevalece la fe.

Antes de concluir, invitaron a quienes aún no participaron a animarse a vivir la experiencia. "Es una experiencia que alguna vez en la vida todos la tienen que vivir. Va a superar las expectativas de lo que uno cree que va a pasar, porque lo que se vive por dentro es imposible de explicar. Cada persona lo siente de una manera diferente", concluyeron.