La Fiesta Patronal de Nogoyá tuvo uno de sus momentos más significativos con la misa central celebrada en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín. Durante la celebración, el prelado reflexionó sobre el significado de la Virgen del Carmen para los creyentes y destacó que la festividad trasciende a la comunidad local para convertirse en una celebración de toda la Iglesia.

La jornada se desarrolló en el marco de los 244 años de la fundación de Nogoyá, ciudad que nació alrededor de una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Carmen y que hoy la reconoce como su patrona y protectora.

"Celebramos a la Virgen del Carmen, a María del Carmen. Ella es la madre de todos, por eso celebrar a la madre siempre es una alegría, no solamente para Nogoyá sino para el mundo entero", expresó monseñor Martín.

"Cuando María se viste de madre, se viste del Carmen"

Durante su mensaje, el arzobispo destacó el profundo vínculo afectivo que une a los fieles con esta advocación mariana. "Muchas veces se dice que cuando María se viste de madre, se viste del Carmen. Es una expresión muy linda porque nos hace sentir que es un poquito más nuestra", afirmó.

En ese sentido, explicó que la celebración invita a renovar la confianza en el amor maternal de la Virgen. "El gran regalo que recibimos es tomar conciencia de que Dios nos cuida con la ternura de una madre. Jesús nos dejó a su mamá y el gran mensaje es dejarnos cuidar por ella, sabernos hijos y también hermanos", sostuvo.

“Celebrar a la Virgen del Carmen es celebrar a una madre”, valoró monseñor Raúl Martín

Consultado sobre el valor de estas celebraciones en el contexto actual, monseñor Martín señaló que la fe continúa siendo una fuente de esperanza para las personas. "La fe sostiene nuestra vida y le da una trascendencia muy importante. Si nos quedamos solamente en lo cotidiano, la vida termina perdiendo mucho de su sentido", reflexionó.

Agregó que la esperanza cristiana permite afrontar las dificultades con otra mirada. "La luz de la fe nos permite caminar con una esperanza cierta. Dios nos propone la alegría de la plenitud junto a Él", expresó.

El arzobispo también hizo referencia al simbolismo del escapulario, uno de los principales signos vinculados con la Virgen del Carmen. "El escapulario representa seguir el camino de María. Ella nos dice: 'Tomá mi camino, que yo te voy a llevar hasta Jesús'. Buscar a Jesús de la mano de María es el gran mensaje de esta advocación", explicó.

Una celebración que une la fe y la historia

Finalmente, monseñor Martín destacó que la fiesta patronal también representa un acontecimiento central para toda la comunidad nogoyaense. "Es la primera vez que participo de esta celebración y sé que por la tarde la ciudad se llena de gente. Ella es la fundadora y protectora del pueblo. Todos deben sentirse cerca del corazón de María para vivir plenamente como hijos y como hermanos", manifestó.

Tras la misa central, los preparativos continuaron para la tradicional procesión de la imagen de la Virgen del Carmen por las calles de Nogoyá, seguida del desfile tradicionalista y las actividades culturales organizadas por el municipio en una jornada que volvió a convocar a miles de fieles y visitantes.