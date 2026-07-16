Foro Empresario respaldó la media sanción de la reforma previsional y pidió avanzar con el proyecto

El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresó su respaldo a la media sanción obtenida en el Senado por el proyecto de reforma previsional y sostuvo que avanzar con la iniciativa resulta fundamental para enfrentar el "desequilibrio estructural" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

A través de un comunicado conjunto, las instituciones afirmaron que resolver el déficit previsional "es clave para sanear las finanzas públicas, mejorar la competitividad, impulsar la inversión y abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro".

Las entidades remarcaron que la magnitud del déficit exige "decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo", al considerar que el desfinanciamiento del sistema previsional repercute sobre el conjunto de los entrerrianos.

"Absorbe recursos públicos crecientes"

Según señalaron, el déficit de la Caja de Jubilaciones demanda recursos que podrían destinarse a otras áreas prioritarias del Estado.

"El desfinanciamiento del sistema previsional afecta directamente sobre todos los entrerrianos, porque absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de la inversión y generación de empleo privado", expresaron.

Asimismo, destacaron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial "reconoce la gravedad del problema, preserva los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados, y propone una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio del sistema".

En esa línea, sostuvieron que "defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad".

Reclamo para que Diputados continúe el tratamiento

El Foro Empresario también reiteró la necesidad de avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

"El sector privado ratifica la importancia de ordenar las cuentas públicas, modernizar el Estado y establecer reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el trabajo", indicaron.

Finalmente, tras la aprobación en la Cámara de Senadores, las entidades solicitaron que la Cámara de Diputados continúe el tratamiento del proyecto.

"Es clave ahora que los Diputados avancen definitivamente hacia una solución estructural, equilibrada y sustentable, a la altura de la responsabilidad histórica que demanda este momento", concluyeron.

Entidades que suscriben el documento

El pronunciamiento fue firmado por:

Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER).

Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER).

Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER).

Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).

Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAAER).

Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).