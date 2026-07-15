El PJ entrerriano llevará al Tribunal de Disciplina a dos legisladoras por apoyar la reforma previsional

REDACCIÓN ELONCE
El Partido Justicialista de Entre Ríos, impulsará actuaciones contra las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez por haber votado a favor de la reforma previsional, en contra del mandato partidario.
El Partido Justicialista de Entre Ríos anunció que dará intervención al Tribunal de Disciplina, luego de que las legisladoras Nancy Miranda y Gladys Domínguez acompañaran con su voto la reforma de la Caja de Jubilaciones impulsada por el Poder Ejecutivo. Desde el espacio señalaron que ambas incumplieron el mandato expreso del Congreso Provincial, que había ordenado rechazar la iniciativa.
A través de un comunicado oficial, el PJ entrerriano informó que pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones establecidas en la Carta Orgánica partidaria. Entre las sanciones previstas figura incluso la expulsión del partido.
Según recordó la fuerza política, el Congreso Provincial —máxima autoridad del justicialismo entrerriano— resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por entender que representa "un grave retroceso" para los derechos de trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos sus representantes legislativos a votar en contra del proyecto.
Críticas al acompañamiento de la reforma
El Partido Justicialista sostuvo que, al votar afirmativamente, Miranda y Domínguez no solo desoyeron una resolución adoptada democráticamente por el Congreso partidario, sino que además respaldaron una modificación que, según la fuerza, traslada el peso del déficit previsional a quienes sostienen y sostuvieron el sistema con sus aportes.
Asimismo, el comunicado afirmó que la decisión de ambas legisladoras contradice los principios históricos del justicialismo y el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, concebido para proteger a docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y demás sectores que aportaron durante décadas para acceder a una jubilación.
Desde el PJ también remarcaron que, durante el tratamiento legislativo, existía una alternativa presentada por el bloque justicialista que proponía fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones mediante estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos.
Posibles sanciones previstas en la Carta Orgánica
El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del justicialismo con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y con la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por el Congreso Provincial.
Además, sostuvo que quienes fueron elegidos para representar al peronismo "tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial".
Por ese motivo, el Partido Justicialista confirmó que remitirá los antecedentes al Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas de las legisladoras y determine la eventual aplicación de las sanciones contempladas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del partido si así correspondiera.