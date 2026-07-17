SUAF de ANSES: confirman nuevos montos y escalas para trabajadores independientes

El SUAF de ANSES tendrá una actualización del 1,9% en sus montos y escalas para agosto de 2026. La medida alcanza a monotributistas y trabajadores independientes, con nuevos valores según las categorías de ingresos y los límites establecidos por el Gobierno nacional.
El SUAF de ANSES ya tiene definidos los nuevos valores que comenzarán a aplicarse para las asignaciones familiares destinadas a trabajadores independientes, pequeños contribuyentes del régimen simplificado y titulares del Monotributo Social. La actualización contempla una suba del 1,9% determinada a partir del mecanismo de movilidad vigente, luego de conocerse el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La medida impactará en las liquidaciones correspondientes a agosto de 2026 y modificará tanto los montos que reciben las familias por cada hijo como los rangos de ingresos necesarios para mantener el acceso al beneficio. El esquema será procesado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en conjunto con las categorías tributarias vigentes.
El objetivo de la actualización es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores independientes que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al salario familiar, aunque el beneficio continuará condicionado por los límites de ingresos individuales y familiares fijados por la normativa nacional.
Nuevos valores según las categorías del monotributo
De acuerdo con la nueva escala, los trabajadores incluidos en las categorías más bajas del régimen simplificado —A, B y C— y quienes forman parte del Monotributo Social recibirán un monto mensual de $75.438,60 brutos por cada hijo.
El importe será depositado directamente en las cuentas bancarias declaradas por los titulares ante el sistema de seguridad social. La acreditación seguirá el cronograma general establecido para las asignaciones familiares y dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
A medida que aumenta la categoría dentro del monotributo, desde la categoría D en adelante, el monto de la asignación disminuye progresivamente debido a la aplicación de las escalas establecidas por movilidad. Además, quienes viven en zonas consideradas desfavorables tendrán coeficientes diferenciados que pueden incrementar el monto final recibido.
Límites de ingresos y condiciones para mantener el beneficio
El acceso al salario familiar por hijo continúa sujeto a determinados topes de ingresos. El Estado establece límites tanto para los ingresos individuales como para los ingresos totales del grupo familiar, con el objetivo de determinar quiénes pueden conservar la asignación.
Uno de los puntos centrales del sistema es que, si uno de los integrantes de la familia supera el límite máximo de ingresos establecido por la normativa vigente, el grupo completo puede quedar excluido del cobro del beneficio.
En el caso de los monotributistas, existe una incompatibilidad para acceder al SUAF a partir de determinadas categorías del régimen simplificado. Según el esquema vigente, quienes alcanzan la categoría I o superiores quedan fuera del beneficio, debido a que superan los límites de facturación considerados para recibir asignaciones familiares.
Fechas de cobro del SUAF para agosto de 2026
El cronograma de pagos para los trabajadores independientes se desarrollará durante agosto de manera escalonada, según la terminación del DNI del titular. Las fechas establecidas son las siguientes:
DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.
DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.