El temporal derribó paredes y destruyó el techo de un club en Federal: "Tristeza e impotencia"

El temporal en Federal provocó graves daños durante la madrugada, con voladuras de techos, caída de árboles, postes derribados y destrozos en instituciones deportivas. Uno de los sectores más afectados fue el predio del Club Cancha Dieguito, ubicado en la intersección de las calles Santa Rosa y Ernesto González, donde el viento destruyó el techo y parte de las paredes del salón.

Las fuertes ráfagas, acompañadas por lluvias y granizo, impactaron de lleno sobre las instalaciones del club, que se encontraban en plena etapa de construcción y mejoramiento. El salón había sido techado recientemente y la comisión directiva avanzaba con las gestiones para colocar las aberturas y completar la obra.

El fenómeno provocó que la estructura cediera casi por completo. El techo se desprendió de manera íntegra, cayó sobre las paredes y generó daños adicionales en la cocina, el pilar de electricidad y otros sectores del edificio.

“Da tristeza e impotencia”

Familiares y colaboradores del club expresaron su dolor por las pérdidas ocasionadas por el temporal y remarcaron que las mejoras habían sido realizadas con el esfuerzo de toda la comunidad.

“Qué tristeza e impotencia. Había mucho trabajo y esfuerzo de la gente. Mi hijo es el presidente y deja su vida por el club y por los chicos. Todo se estaba haciendo con mucho sacrificio de quienes trabajan y colaboran”, expresó una de las vecinas.

También señalaron que la institución necesitaba ayuda para poder afrontar la reconstrucción. “Están pidiendo una mano a todos los que quieran colaborar”, indicaron tras compartir imágenes en las que se observaron las paredes derrumbadas y el techo completamente destruido.

Un salón que estaba próximo a terminarse

Laura, integrante de la comisión directiva del Club Cancha Dieguito, explicó que el temporal frustró una etapa clave de la obra que venían desarrollando desde hacía tiempo.

“Hemos sido afectados por el temporal de anoche. Lamentablemente, teníamos un salón bastante avanzado y techado. Justamente estábamos realizando gestiones para conseguir las aberturas, poder culminarlo y seguir desarrollando actividades en nuestro humilde espacio”, relató.

Sin embargo, sostuvo que la tormenta modificó por completo el panorama. “Nuestro sentimiento es de impotencia y tristeza”, manifestó.

Agradecimiento por la ayuda recibida

La dirigente destacó el acompañamiento recibido desde las primeras horas posteriores al temporal y valoró la presencia de jugadores, familias y vecinos que se acercaron a colaborar.

“Agradezco a todos los que nos están brindando apoyo y ayuda. A los chicos que se acercaron de las distintas categorías, a las mamás y a cada una de las personas que está dando una mano”, expresó.

Además, remarcó el rol que cumple la institución dentro de la comunidad. “Este club realiza una tarea social inmensa”, afirmó al referirse a las actividades deportivas y de contención destinadas principalmente a niños y jóvenes.

Trabajos para retirar la estructura

Tras el paso de la tormenta, integrantes de la comisión y colaboradores comenzaron una intensa tarea para retirar los restos de la estructura y evitar nuevos riesgos.

“Estamos realizando un trabajo arduo para poder desarmar el techo, que se voló de manera íntegra y derribó las paredes del salón”, explicó Laura.

La integrante de la comisión detalló que los daños no se limitaron al salón principal. “También se vio afectada la cocina, se rompió el pilar y hubo destrozos en distintos sectores. Los costos son muy elevados”, agregó.

Pese al complejo panorama, se mostró confiada en que la institución logrará reconstruirse. “Estoy convencida de que nos vamos a poder levantar de esta situación”, concluyó.

Otros daños provocados por el temporal

El Club Cancha Dieguito no fue el único punto afectado por las fuertes ráfagas de viento. En la cancha del Club Las Flores, ubicada en las calles Santa Fe y Mitre, se desprendió el portón de ingreso destinado a las ambulancias.

En el barrio Silbido, sobre la intersección de Alicia Moreau de Justo y Santa Fe, un poste de luz fue derribado por el viento. Además, en las calles Artussi e Irigoyen, un árbol cayó sobre la vía pública y obligó a extremar las precauciones en la zona.

Las autoridades y equipos de emergencia continuaron durante la jornada con el relevamiento de los daños y las tareas para liberar los sectores afectados.