La ilusión ya se vive en Paraná: los pálpitos de los pequeños hinchas antes de Argentina-España

La ansiedad por la final del Mundial 2026 ya se siente en las calles de Paraná. A pocas horas del duelo que enfrentará a la Selección argentina con España, Elonce recorrió la peatonal San Martín y dialogó con hinchas de todas las edades, quienes compartieron sus pronósticos, cábalas y la ilusión de volver a celebrar un título mundial.

Los más chicos fueron los primeros en animarse a dar un resultado. Augusto, un niño paranaense, se mostró confiado y aseguró que Argentina ganará 3 a 2. "Los goles van a ser de Messi, de Julián y de Paredes", pronosticó sin dudar.

Máximo, también de Paraná, coincidió en que la Selección se impondrá, aunque anticipó un desenlace ajustado. "Creo que va a ganar 2 a 1 y vamos a sufrir, como siempre nos tienen acostumbrados", dijo entre risas.

El sufrimiento, una constante en los pronósticos

Bruno también apostó por un triunfo argentino por 3 a 2, aunque imaginó un desarrollo dramático.

"Va a llegar hasta el alargue y justo al final va a meter Messi un gol", sostuvo con entusiasmo.

Otros vecinos imaginaron un partido todavía más complejo. Uno de los jóvenes consultados pronosticó un empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario, luego de que España se adelantara por dos goles en el primer tiempo. Sin embargo, nunca perdió la fe en una clasificación argentina.

"Para mí va a ganar Argentina 3 a 2", resumió otro adolescente, antes de cerrar con un clásico "¡Aguante River!".

Asado, familia y camisetas para vivir la final

Entre las hinchas también hubo confianza. Dos primas de Paraná coincidieron en que Argentina ganará 3 a 2, aunque prefirieron no arriesgar quiénes convertirán los goles.

Consultadas sobre cómo vivirán el partido, contaron que lo verán en familia y que probablemente compartan un asado. "Creo que asado", respondieron entre sonrisas, convencidas de que el encuentro merece una celebración especial.

Durante la charla también recordaron la gran cantidad de argentinos que viven en España y que este domingo tendrán el corazón dividido. "Yo tengo una tía que está allá y tendría que alentar por Argentina", expresó una de ellas.

Cábalas para que la Selección vuelva a festejar

Las cábalas tampoco faltaron en la recorrida de Elonce. Un adolescente de 14 años confesó que tiene una forma muy particular de vivir los partidos de la Selección.

"Yo me quedo acostado esperando el resultado. No hago nada. No lo apago, pero ni lo miro", contó, convencido de que esa costumbre puede ayudar al equipo de Lionel Scaloni.

Los paranaenses palpitan la final del mundial que jugarán Argentina y España

Marcelo, otro de los entrevistados, fue todavía más optimista. "Como por cuatro goles vamos a ganar", afirmó. Incluso aseguró que, si Argentina consigue una nueva estrella, comprará "ocho remeras con las cuatro estrellas".

Paraná se prepara para otra jornada histórica

La recorrida concluyó con un denominador común: la esperanza de que la Selección vuelva a escribir una página dorada en la historia del fútbol argentino.

Mientras las camisetas albicelestes predominan en la peatonal y el clima mundialista invade cada rincón de la ciudad, los paranaenses ya viven la previa de una final que promete emociones fuertes. Entre pronósticos, abrazos, cábalas y mucha ilusión, todos coinciden en un mismo deseo: que Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo.