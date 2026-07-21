Temporal en Concordia arrasó con el 80% de las instalaciones de un vivero familiar

El fuerte temporal que azotó a Concordia en la madrugada del sábado, provocó importantes pérdidas en los viveros de la zona norte de la ciudad, donde gran parte de los invernáculos resultó destruida por las ráfagas de viento.

En ese contexto, Florencia Abbate brindó un panorama de la situación que atraviesa el emprendimiento familiar tras el fenómeno meteorológico.

Explicó que “estas son estructuras productivas móviles y no tienen una estructura reforzada que pueda soportar una situación como esta. Los destrozos fueron en toda la parte de la estructura, caños, palos y también en todo el sistema de riego que acompaña a los invernáculos. Además, hay nylons rotos, medias sombras; todo lo que te puedas imaginar está destruido”.

Consultada sobre si habían atravesado un episodio similar desde que funciona el vivero, remarcó que hace más de 50 años que producen en el lugar “y es la primera vez que los daños han sido tan grandes. Siempre hubo alguna destrucción, pero localizada y no de esta magnitud. Realmente ahora los daños han sido muy grandes”.

Las pérdidas también alcanzan a las plantas

La integrante del vivero señaló que el impacto del temporal no se limitó a las estructuras, sino que también afectó directamente a la producción. “Las pérdidas mayores, además de las estructuras, son todas las plantas, porque se cultivan bajo cubierta. En esta época del año, por las heladas, y porque la mayoría son plantas de interior, necesitan la protección de los invernáculos”.

En ese mismo sentido, agregó que “muchas plantas se rompieron, se salieron de las macetas; el daño es generalizado”, al describir el estado en que quedó el vivero tras el paso de la tormenta.

Respecto de una estimación de las pérdidas, Abbate aclaró que todavía no es posible determinar el alcance total de los daños. “En estructuras y nylon habrá un 80% dañado. Si no es la estructura, es el nylon. En cuanto a las plantas, por ahora no lo podemos cuantificar porque hay que reacomodarlas y ver cómo evoluciona también el clima”.

Sobre los trabajos que deben realizar para comenzar la recuperación del establecimiento, explicó que “lo más urgente es levantar todos los nylons que quedaron sobre las plantas caídas, porque si sale el sol aumenta la temperatura y el nylon termina quemando las plantas y arruinándolas”.

Asimismo, indicó a Diario Río Uruguay que luego será necesario “levantar toda la planta caída, volver a acomodar lo que se desplantó, despejar los caminos porque también tenemos una cortina de árboles y varios se cayeron, para poder volver a circular con los tractores, y después empezar a acomodar las estructuras”.