Messi dejó un mensaje de unidad tras ganarle a Islandia y antes del debut en el Mundial

Lionel Messi dejó un mensaje de unidad y optimismo en sus redes sociales luego de la victoria de la Selección Argentina ante Islandia, en el último amistoso previo al debut en el Mundial que se disputará el próximo martes frente a Argelia en Kansas.

El capitán argentino utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación acompañada por imágenes del encuentro disputado en Alabama. “Vamos, más juntos que nunca”, escribió el rosarino junto a una bandera argentina y cinco fotografías del partido, que rápidamente recibieron miles de reacciones y comentarios de seguidores y compañeros de equipo.

La publicación llegó después de una jornada positiva para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya que Messi sumó sus primeros minutos en cancha en un partido formal durante la etapa final de la preparación mundialista.

Un ingreso determinante

El ingreso del capitán se produjo en el segundo tiempo y su impacto fue inmediato. Apenas dos minutos después de reemplazar a Giuliano Simeone, habilitó a Lautaro Martínez para que quedara mano a mano con el arquero Elías Rafn Ólafsson. En esa misma acción, el guardameta cometió penal sobre el delantero argentino y Messi se encargó de transformarlo en gol.

Con esa conquista, el astro rosarino alcanzó los 117 goles en 199 presentaciones con la camiseta albiceleste y se convirtió en el futbolista de mayor edad en marcar para la Selección Argentina.

Además, tuvo participación en el tercer tanto del equipo nacional. La jugada nació con un preciso pase suyo para Rodrigo De Paul y culminó con la definición de Thiago Almada, que selló la goleada frente al seleccionado europeo.

Enfocado en la defensa del título

El encuentro representó una señal alentadora para el cuerpo técnico argentino, ya que Messi volvió a mostrarse en plenitud en la antesala del estreno mundialista. Su actuación dejó en evidencia que llega en buenas condiciones futbolísticas para afrontar la defensa del título.

Tras el triunfo, el capitán también utilizó sus redes sociales para reflejar el espíritu del plantel de cara al desafío que comenzará en los próximos días. “Vamos, más juntos que nunca”, fue el mensaje elegido por el rosarino para transmitir confianza y unidad antes del inicio de una nueva Copa del Mundo, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.