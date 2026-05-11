El campo entrerriano suma nuevas líneas de crédito con financiamiento de hasta $800 millones

El Gobierno de Entre Ríos y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) mantienen vigentes nuevas líneas de crédito destinadas a productores entrerrianos con condiciones preferenciales, tasas bonificadas y un esquema de devolución a valor producto.

La propuesta alcanza a sectores ganaderos, tamberos, porcinos y productores agrícolas vinculados principalmente a la soja, con el objetivo de impulsar inversiones y modernización en las distintas actividades productivas.

El cupo disponible para estas líneas de crédito asciende a 4.000 millones de pesos y se suma a los más de 2.800 millones ya otorgados anteriormente dentro del mismo programa.

Cómo funciona el sistema a valor producto

Uno de los aspectos centrales de estas líneas de crédito es el mecanismo de devolución a valor producto, modalidad que busca aportar mayor previsibilidad económica para quienes toman financiamiento.

El sistema establece cuotas expresadas en cantidades fijas de producción, como litros de leche, kilos de novillo, kilos capón o toneladas de soja, según la actividad correspondiente.

De esta manera, los pagos se realizan en pesos tomando como referencia los índices de precios de cada sector productivo, lo que permite reducir el impacto de las variaciones económicas sobre las inversiones.

Los préstamos se otorgan en UVA, con una tasa fija anual del 8 por ciento, plazos de hasta 60 meses y montos de hasta 800 millones de pesos por productor o empresa.

Beneficios para productores entrerrianos

Además, el Gobierno provincial dispuso una bonificación de tasa del 4 por ciento anual durante los primeros dos años para créditos de hasta 200 millones de pesos.

En el caso del sector tambero, las líneas de crédito permiten financiar sistemas rotativos, automatización, robots, genética y mejoras vinculadas al bienestar animal.

Para productores porcinos, el financiamiento apunta a equipamiento, incorporación genética, modernización de granjas y tratamiento de residuos.

En ganadería, los créditos están orientados a la compra de vaquillonas preñadas o reproductoras y también a la retención de terneras para evitar ventas prematuras.

Quiénes pueden acceder

Las líneas de crédito están dirigidas a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que cuenten con el certificado de elegibilidad correspondiente.

En el caso de personas humanas, también se exige la presentación de avales otorgados por Fondos de Garantía o Sociedades de Garantía Recíproca habilitadas por el BICE.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse mediante WhatsApp al +54 9 3435 01-0810, de 7 a 18, o al 0800-444-2423 del BICE, disponible de 9 a 17 horas.