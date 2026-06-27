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ANSES finaliza junio y confirmó el cronograma de pagos de julio

La ANSES continuará el lunes 29 de junio con el pago a jubilados que perciben haberes superiores a la mínima y la semana siguiente iniciará el calendario correspondiente a julio, que incluye jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones.

27 de Junio de 2026
Con montos y bonos.
Con montos y bonos.

REDACCIÓN ELONCE

La ANSES continuará el lunes 29 de junio con el pago a jubilados que perciben haberes superiores a la mínima y la semana siguiente iniciará el calendario correspondiente a julio, que incluye jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones.

La ANSES continuará la próxima semana con el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio y el lunes 29 de junio finalizará la liquidación para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Además, el organismo confirmó que durante la semana siguiente comenzará el calendario de pagos de julio, que abarcará las distintas prestaciones del sistema.

Quiénes cobran a partir del lunes 29 de junio

 

De acuerdo con el cronograma vigente, el lunes 29 de junio percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 8 y 9.

En tanto, continúan vigentes los calendarios de otras prestaciones. La Asignación por Maternidad se abona para todas las terminaciones de documento entre el 10 de junio y el 8 de julio.

 

Asignaciones y próximos pagos

 

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagan para todas las terminaciones de documento entre el 9 de junio y el 8 de julio.

 

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de documento desde el 8 de junio hasta el 8 de julio.

 

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro ingresando al sitio oficial del organismo o a través de la aplicación Mi ANSES.

Temas:

Anses Pagos Jubilados
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