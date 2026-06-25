Ruta Nacional 14 será la primera habilitada para vehículos autónomos, según anunció Sturzenegger

REDACCIÓN ELONCE
La Ruta Nacional 14 será la primera de Argentina habilitada para la circulación de vehículos con conducción autónoma, según anunció el ministro Federico Sturzenegger. La medida se implementará cuando finalicen las obras de infraestructura previstas sobre ese corredor internacional.
La Ruta Nacional 14 será la primera vía del país habilitada para la circulación de vehículos con . Así lo anunció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien indicó que la medida se pondrá en marcha una vez que concluyan las obras de infraestructura proyectadas sobre ese corredor estratégico del Mercosur.
El funcionario explicó que el Gobierno nacional ya avanzó con modificaciones en el marco regulatorio para permitir la incorporación de esta tecnología en Argentina y sostuvo que adaptar la legislación resulta clave para acompañar el desarrollo de nuevas herramientas de movilidad.
"La 14, una vez que esté terminada y esté en condiciones, va a ser la primera ruta que vamos a habilitar para la conducción autónoma", afirmó Sturzenegger.
Cambios normativos para impulsar la tecnología
En una entrevista con Bloomberg Línea, el ministro señaló que la actualización de las normas busca evitar que las regulaciones vigentes se conviertan en un obstáculo para la innovación. "Entiendo que por ahí alguno me escucha y piensa que es ciencia ficción, pero si el país no genera el mecanismo para permitir eso, entonces nunca va a ocurrir", sostuvo.
Sturzenegger vinculó además esta iniciativa con la posibilidad de que Tesla, la empresa del empresario Elon Musk, desembarque oficialmente en el mercado argentino. En ese sentido, recordó que el acuerdo comercial con Estados Unidos contempla un cupo de importación libre de aranceles para este tipo de vehículos.
Menos accidentes y más seguridad vial
El ministro consideró que la incorporación de sistemas de conducción autónoma podría tener un impacto significativo en la reducción de los siniestros viales.
Según explicó, los choques frontales representan una de las principales causas de mortalidad en las rutas argentinas y la inteligencia artificial aplicada a los vehículos permitiría minimizar ese riesgo. "Una ruta va y vuelve, esos autos no chocan, no pueden chocar nunca de frente", afirmó al defender la seguridad de esta tecnología.
La infraestructura, un aspecto clave
No obstante, el funcionario reconoció que el funcionamiento seguro de estos sistemas no depende únicamente del software de los vehículos, sino también del estado de la infraestructura vial.
En ese sentido, admitió que la Ruta Nacional 14, actualmente uno de los principales corredores internacionales del país, requiere obras de mejora antes de poder habilitar la circulación de vehículos autónomos.
Además, mencionó el costo de los neumáticos como otro factor que históricamente incidió en la seguridad vial, al señalar que los elevados precios obligaban a muchos conductores a postergar el reemplazo de cubiertas desgastadas.