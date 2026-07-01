ATE denunció el despido de más de 100 trabajadores en la Municipalidad de Concordia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia manifestó su "enérgico repudio" a la decisión de la Municipalidad de despedir a más de 100 trabajadores. A través de un comunicado, el gremio sostuvo que las cesantías afectan a empleados de distintas dependencias municipales y ratificó que impulsará acciones para defender los puestos de trabajo.

Desde la organización sindical afirmaron que entre las personas desvinculadas hay "muchas madres y sostén de familia que hoy quedan a la deriva por una gestión que prioriza la tercerización de servicios mediante empresas y cooperativas, profundizando la desocupación en una ciudad que no resiste un desempleado más".

Las cesantías alcanzaron a trabajadores de áreas como la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Salud, la Central de Tránsito, la Terminal de Ómnibus y el sector de la Tarjeta SUBE, entre otras dependencias municipales.

Cuestionamientos a la decisión

En el comunicado, ATE sostuvo que los despidos "no solo vulneran derechos básicos, sino que evidencian la incompetencia de quienes planifican listas de cesantías sin medir el impacto social y humano de sus decisiones".

Asimismo, el sindicato consideró que la medida forma parte de una política de tercerización de servicios a través de empresas y cooperativas, una modalidad que, según advirtió, agrava la situación laboral en Concordia, una ciudad que históricamente registra elevados índices de desocupación.

El documento concluyó reafirmando "el compromiso" del gremio de "defender cada puesto de trabajo de nuestros afiliados" y anticipó que continuará promoviendo acciones en rechazo a las desvinculaciones.

Críticas por la modalidad de notificación

A las expresiones de ATE se sumaron las de la abogada María de los Ángeles Petit, exfuncionaria municipal durante la gestión de Enrique Cresto, quien cuestionó la forma en que, según indicó, fueron comunicados los despidos.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, aseguró que las desvinculaciones fueron notificadas mediante mensajes de WhatsApp y escribió: "Como son tan cagones para dar la cara a la gente, ahora les mandan por WhatsApp que están despedidos".

Posteriormente, la exfuncionaria pidió disculpas por el tono de sus expresiones y explicó: "Perdón por el exabrupto, pero ante situaciones como las que viven hoy familias que no saben cómo sobrevivir, existen ésas y otras palabras que ni siquiera pueden describir lo que se siente".