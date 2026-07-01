Laboratorios Pyam y un primer alivio para los empleados despedidos: “Hoy pudieron volver a trabajar”

Laboratorios Pyam acató la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y permitió que los 11 trabajadores despedidos ingresaran este miércoles a la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú. La novedad fue confirmada por Martín Gómez, representante del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, en declaraciones a Máxima Online.

La resolución laboral había sido dictada el martes tras conocerse una nueva tanda de despidos en la firma. La medida ordenó retrotraer el conflicto al estado previo a las cesantías y estableció un plazo de 15 días para que la empresa y el gremio encaucen la discusión en una instancia de diálogo.

Antes de que se concretara el reingreso, Gómez había anticipado a Máxima Online que el sindicato iba a acompañar a los trabajadores para verificar el cumplimiento de la conciliación. “Los vamos a acompañar a ver si los dejan entrar”, había señalado el dirigente gremial.

Finalmente, según confirmó el representante sindical al medio de Gualeguaychú, Laboratorios Pyam permitió el acceso de los 11 operarios alcanzados por las últimas desvinculaciones. El retorno a los puestos se da en el marco de la medida administrativa y no implica, por el momento, una resolución definitiva sobre la continuidad de las fuentes laborales.

La medida retrotrajo la situación previa a los despidos

La conciliación obligatoria dispone que durante su vigencia se mantengan las condiciones existentes antes del inicio del conflicto. A su vez, el gremio y los trabajadores deben suspender las medidas de protesta mientras se desarrollan las negociaciones con la empresa.

Laboratorios Pyam.

Los 11 despidos que motivaron la intervención de la Secretaría de Trabajo se sumaron a otras ocho desvinculaciones registradas en abril. Según se había informado, entre los trabajadores afectados habría integrantes de la comisión interna y delegados gremiales del sector químico y petroquímico.

En ese contexto, la decisión de Laboratorios Pyam de permitir el ingreso de los operarios representa el primer efecto concreto de la conciliación dictada por la autoridad laboral. La discusión de fondo sobre los puestos de trabajo continuará abierta durante los próximos días.

Audiencia en Paraná

Gómez indicó a Máxima Online que la audiencia de conciliación fue programada para el miércoles 15 de julio en Paraná. Allí deberán presentarse representantes de la empresa y del sindicato para exponer sus posiciones ante la Secretaría de Trabajo.

El conflicto de Laboratorios Pyam se desarrolla en medio de la preocupación por el empleo industrial en Gualeguaychú, luego de las desvinculaciones denunciadas en la firma y del cierre de Unión Bat.

Por ahora, los 11 trabajadores retomaron sus tareas bajo el alcance de la conciliación obligatoria.