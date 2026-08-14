Cayó un 80% la cantidad de aspirantes a adoptar en Argentina

La cantidad de aspirantes a adoptar en Argentina cayó un 80% en menos de una década: actualmente existen 1.107 personas o parejas inscriptas y habilitadas, mientras que en 2017 eran unas 5.500, según datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA).

Esta disminución agravó una problemática que afecta principalmente a niños de mayor edad y adolescentes. Datos disponibles sobre el sistema indicaron que muchos chicos pueden permanecer entre cinco y seis años en hogares antes de encontrar una familia. El último relevamiento nacional, realizado en 2020, había contabilizado 9.154 niños y adolescentes viviendo en hogares o familias de abrigo, de los cuales 2.199 tenían declarada su situación de adoptabilidad.

Juan Menéndez Lambert, director nacional del DNRUA, señaló que la cantidad de legajos habilitados “bajó brutalmente y se da por múltiples factores”. Entre las posibles razones mencionó cuestiones económicas, sociales y culturales, además de una depuración del registro realizada a partir de 2017.

La edad, uno de los principales obstáculos

Las cifras también mostraron una fuerte diferencia entre las expectativas de los aspirantes y las características de los chicos que esperan ser adoptados. El 81% de las personas o parejas se postula para niños menores de tres años y apenas el 2% acepta mayores de 10 años. Además, el 74% no contempla adoptar grupos de hermanos y solo el 1,6% considera chicos con alguna discapacidad.

“Es alarmante la baja de aspirantes porque la disponibilidad adoptiva sigue siendo acotada. Los chicos llegan a la adolescencia con casi cero posibilidades de ser adoptados”, explicó Dana Borzese, directora de Doncel. Advirtió además que muchos jóvenes terminan dejando el sistema cuando cumplen los 18 años.

Entre las causas señaladas por los especialistas aparecieron las dificultades económicas, los cambios en los proyectos de vida y el mayor acceso a tratamientos de reproducción asistida. Menéndez Lambert sostuvo que “los vaivenes económicos determinan que muchos posterguen la decisión de ser padres”.

Buscan facilitar el acercamiento al sistema

Las organizaciones especializadas plantearon además que todavía existen mitos sobre la adopción, como la creencia de que necesariamente se trata de procesos excesivamente largos o costosos. Por eso reclamaron mayores campañas públicas de información y sensibilización.

Desde el DNRUA indicaron que trabajan junto a organismos nacionales para impulsar nuevas políticas y propusieron incorporar en Mi Argentina una herramienta sencilla de preinscripción, con el objetivo de facilitar un primer acercamiento de potenciales adoptantes.

“Cuando el sistema se acerca a la sociedad, la sociedad responde”, resumió Menéndez Lambert al destacar la cantidad de personas que suelen presentarse ante las convocatorias públicas realizadas cuando no se encuentran familias inscriptas para determinados niños o adolescentes. (La Nación)