El petróleo roza los US$100 y los mercados globales operan con fuertes caídas

La escalada del conflicto en Medio Oriente impulsó el precio del petróleo, mientras la incertidumbre por la inteligencia artificial golpeó a las bolsas mundiales.
Los principales mercados internacionales operaron este jueves con pérdidas, en una jornada marcada por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y por las renovadas preocupaciones de los inversores sobre el elevado gasto de las grandes compañías tecnológicas en inteligencia artificial (IA).
La incertidumbre se reflejó en las bolsas de Estados Unidos y Europa, pese al sólido balance presentado por Alphabet, la empresa matriz de Google. La firma elevó nuevamente su previsión de inversiones para el desarrollo de inteligencia artificial, una decisión que despertó dudas sobre el nivel de gasto que demandará la carrera tecnológica en los próximos años.
Al mismo tiempo, el petróleo extendió su tendencia alcista y acumuló cinco jornadas consecutivas de subas, impulsado por la escalada del conflicto en la región del Golfo Pérsico.
Escalada en Medio Oriente
El incremento del precio del crudo se produjo luego de que los hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacaran buques petroleros saudíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, mientras continuó la tensión en torno al estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el comercio mundial de petróleo.
Además, la Guardia Revolucionaria iraní informó que un petrolero se incendió tras una explosión cuando intentaba atravesar una ruta minada cerca de la costa de Omán. Según la versión oficial iraní, otros dos buques debieron regresar y el estrecho de Ormuz permanecía bajo control de Teherán, con fuertes restricciones para la navegación.
Como consecuencia, el barril de Brent, referencia para buena parte del mercado internacional y también para Argentina, avanzó 4,93% y alcanzó los US$98,72. En tanto, el WTI estadounidense subió 4,48% hasta los US$90,68 por barril.
Impacto en las bolsas
La volatilidad también alcanzó a los mercados financieros. En la previa de la apertura de Wall Street, el índice S&P 500 retrocedía 0,44%, mientras que el Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, caía 0,55%. El Dow Jones también mostraba una baja del 0,46%.
En Europa predominó la tendencia negativa. El Euro Stoxx 50 perdía 1,09%, el DAX alemán cedía 0,90%, el CAC 40 francés retrocedía 1,30% y el FTSE 100 británico bajaba 0,27%.
En contraste, los mercados asiáticos cerraron con mayoría de resultados positivos. El Hang Seng de Hong Kong avanzó 1,28%, la bolsa de Shanghái ganó 0,25%, el Kospi de Corea del Sur trepó 4,40% y el Nikkei 225 de Japón registró una mejora de 0,39%.
Crece la preocupación por la IA
Otro de los factores que condicionó la jornada fue la actualización de las previsiones de inversión de Alphabet. La compañía incrementó su estimación de gastos de capital para este año hasta un rango de entre US$195.000 millones y US$205.000 millones, por encima de la proyección anterior de US$190.000 millones.
El anuncio reavivó el debate entre los inversores sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial, un sector que concentra cada vez más recursos por parte de las principales empresas tecnológicas.
En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también mostraron subas moderadas en todos los plazos, reflejando una mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores frente al escenario de incertidumbre internacional.