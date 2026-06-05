Cronograma de exposiciones por la reforma previsional: la agenda completa del Senado

El Senado entrerriano recibirá esta semana a funcionarios provinciales y representantes gremiales en el marco del tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.
El cronograma de exposiciones por la reforma previsional marcará esta semana la agenda legislativa en Entre Ríos, con una serie de reuniones en las que funcionarios del Gobierno provincial y representantes gremiales presentarán sus aportes ante los senadores que analizan el proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.
Las actividades se desarrollarán en el marco del trabajo conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso. El objetivo es reunir opiniones técnicas, económicas y sindicales antes de avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa.
En paralelo, la Cámara de Senadores fue convocada a sesiones ordinarias para los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio, en el marco del 147º Período Legislativo. Como es habitual, las deliberaciones podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Senado.
Miércoles: exposición de funcionarios y gremios docentes
La primera jornada de análisis tendrá lugar el miércoles 10 de junio desde las 9 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. Allí expondrá el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, quien brindará detalles sobre los alcances del proyecto y la situación del sistema previsional provincial.
También participará el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien explicará los fundamentos económicos de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo.
Por la tarde, a partir de las 15, será el turno de los gremios docentes. Fueron convocados el secretario general de AGMER, Abel Antivero; el secretario general de AMET, Jorge Besel; la secretaria general de UDA Entre Ríos, Mirta Raya; y la secretaria general de SADOP Entre Ríos, Alejandra Frank.
Jueves: aportes de los gremios estatales y judiciales
El jueves 11 de junio, desde las 9, volverán a reunirse los integrantes de ambas comisiones legislativas para continuar con el estudio del expediente N° 15.711, correspondiente a la reforma previsional.
En esta oportunidad expondrán representantes de distintos sindicatos estatales y judiciales. La nómina incluye al secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; al titular de UPCN Entre Ríos, José Allende; al secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos, José María Segura; al representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos, Sergio Almeida; y a la secretaria general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, seccional Entre Ríos, Bibiana Starck.
Con este esquema de consultas, el Senado entrerriano buscará incorporar distintas perspectivas sobre una iniciativa que genera debate entre funcionarios, trabajadores y sectores vinculados al sistema previsional provincial. La ronda de exposiciones permitirá a los legisladores contar con mayores elementos antes de definir los próximos pasos en el tratamiento del proyecto.