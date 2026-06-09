Acampe de Agmer en Plaza Mansilla: “El gobierno no debería avanzar con ninguna reforma previsional”

El rechazo a la reforma previsional volvió a expresarse este martes en Plaza Mansilla, donde AGMER reinstaló el acampe frente a Casa de Gobierno para visibilizar su oposición al proyecto que actualmente es analizado en comisiones de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

La medida se extenderá, en principio, hasta el jueves e incluirá actividades gremiales, culturales y de difusión destinadas a informar a la comunidad sobre la postura del sindicato docente.

Acampe de Agmer en Plaza Mansilla (foto Elonce)

Desde el gremio señalaron que el objetivo es mantener el reclamo mientras avanza el tratamiento legislativo de la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.

Participación de delegaciones y organizaciones

El secretario de Condiciones Laborales de AGMER, Leandro Pozzi, explicó a Elonce que la jornada comenzó con la presencia de delegaciones provenientes de distintos departamentos de la provincia.

"Hoy reiniciamos el acampe con la presencia de compañeras y compañeros de Concordia, Diamante y Feliciano, haciendo también federal esta protesta", expresó.

Acampe de Agmer en Plaza Mansilla (foto Elonce)

Además, destacó el acompañamiento de representantes de otros sectores sindicales y educativos. Según indicó, participaron integrantes de SADOP, trabajadores administrativos del Consejo General de Educación nucleados en ATE y una delegación de docentes santafesinos vinculados a AMSAFE.

Recolección de firmas y actividades públicas

Durante la permanencia en Plaza Mansilla, AGMER continuará con la campaña de recolección de firmas contra la reforma previsional. En el lugar también se desarrollan talleres, intervenciones culturales y actividades abiertas a la comunidad.

Pozzi sostuvo que la convocatoria busca involucrar no sólo a trabajadores estatales sino también a otros sectores de la sociedad. “La reforma previsional no afecta únicamente a los docentes o a los trabajadores estatales, sino también al conjunto de la sociedad. Impacta en vecinos, comerciantes, integrantes de pequeñas y medianas empresas y en distintos sectores de la comunidad, porque los lazos familiares que se construyen alrededor del sistema previsional le otorgan un profundo sentido social y solidario”, sostuvo.

Y añadió: “Si bien institucionalmente hablamos de la Caja de Jubilaciones, no se trata solamente de una caja, sino del derecho de los trabajadores y de la obligación que tiene el Estado de sostener un sistema previsional solidario”.

Acampe de Agmer en Plaza Mansilla (foto Elonce)

Expectativa por el debate legislativo

El dirigente confirmó además que AGMER, UDA, SADOP y AMET fueron convocados para este miércoles a participar de una de las reuniones de comisión donde se analiza el proyecto legislativo. "Estamos citados junto a todos los gremios docentes para exponer nuestra posición y nuestras preocupaciones respecto de la reforma previsional", indicó.

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato se vincula con el impacto que, según consideran, podría tener la iniciativa sobre las condiciones laborales y de salud de los docentes. "Prolongar la edad jubilatoria va a generar consecuencias sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación", afirmó.

“El gobierno no debería avanzar con ninguna reforma previsional. Las herramientas para garantizar una jubilación digna ya están contempladas en la Ley 8.732, que establece los mecanismos, los plazos y las condiciones para acceder a ese derecho”, afirmó. Y sumó: "Lo que sí merece una discusión mucho más profunda es por qué los trabajadores deben asumir las consecuencias de los desfinanciamientos que se produjeron a lo largo de distintas gestiones políticas".

Acampe de Agmer en Plaza Mansilla (foto Elonce)

Las actividades continuarán hasta el jueves

Desde AGMER señalaron que el acampe continuará acompañado por nuevas acciones durante los próximos días. Entre ellas se prevén conferencias de prensa, encuentros con organizaciones sociales, actividades vinculadas a derechos humanos y la participación de sectores universitarios.

"Vamos a seguir generando espacios de debate, información y reflexión para que la comunidad conozca nuestros fundamentos y nuestra posición respecto de esta reforma", sostuvo Pozzi.

El gremio ratificó que permanecerá en Plaza Mansilla mientras se desarrolla el tratamiento legislativo del proyecto de reforma previsional.