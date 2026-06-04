Federación de Jubilados ratificó su rechazo a la reforma previsional y defendió la Ley 8.732

La reforma previsional en Entre Ríos sigue generando pronunciamientos de los sectores involucrados. La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales realizó una reunión virtual con sus Centros para analizar el proyecto impulsado por el Gobierno provincial. Durante el encuentro, los participantes ratificaron su defensa de la Ley 8.732 y expresaron cuestionamientos a distintos puntos de la iniciativa.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Federación, Oscar Pirillo, junto a integrantes de la Comisión Directiva. También participó la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, quien expuso sobre los principales aspectos del proyecto que, según sostuvo, podrían afectar a jubilados y pensionados.

Al abrir el encuentro, Pirillo manifestó: “Nos reunimos para poner a consideración el trabajo que venimos llevando adelante tanto nosotros desde nuestro lugar como los Centros. Hoy con la iniciativa de la reforma presentada debemos definir de manera colectiva la estrategia a seguir”.

Cuestionamientos al proyecto

Durante el debate, Vallori detalló los puntos observados por la entidad, mientras que la secretaria general de la Federación, María Angélica Hermosi, presentó un informe sobre la participación en la Multisectorial y las acciones previstas para las próximas semanas.

Entre los aspectos cuestionados, los representantes de los Centros señalaron como preocupante la posibilidad de delegar facultades de la Legislatura al Poder Ejecutivo para extender el estado de emergencia.

Según indicaron, esto podría derivar en planteos judiciales por presunta inconstitucionalidad. Además, sostuvieron que las nuevas atribuciones previstas para la presidencia de la Caja reducirían la incidencia del directorio en la toma de decisiones.

“La emergencia no se puede prorrogar infinitamente, la Constitución dice que debe tener principio y fin, y así lo vamos a reclamar”, expresaron durante el encuentro.

Preocupación por haberes y edad jubilatoria

Otro de los puntos analizados fue el denominado “desenganche” entre los haberes de jubilados y los salarios de los trabajadores activos. Según manifestaron, esta situación podría afectar el cálculo del 82 por ciento móvil y provocar que las actualizaciones de los pasivos se perciban varios meses después de las otorgadas a los trabajadores en actividad.

Asimismo, cuestionaron la propuesta de elevar progresivamente la edad jubilatoria sin diferenciar entre mujeres y varones. Desde la Federación consideraron que esta medida desconoce las tareas de cuidado que realizan muchas mujeres y extiende la permanencia laboral hasta edades cercanas al promedio de expectativa de vida.

También expresaron preocupación por la posibilidad de establecer aportes extraordinarios. “Otro de los aspectos centrales es que el proyecto habla de aportes extraordinarios, pudiendo recaer en los jubilados y en los activos, generando un riesgo importante para los jubilados y pensionados que son los sectores de mayor vulnerabilidad”, señalaron.

Acciones previstas

Como conclusión de la reunión, los Centros coincidieron en la necesidad de mantener la unidad y la movilización para defender los intereses del sector. Además, destacaron el rol que viene desempeñando la Federación en el seguimiento del debate previsional.

Finalmente, remarcaron que “el déficit de la Caja no puede trasladarse a los sectores más desprotegidos” y sostuvieron que los recursos necesarios para sostener el sistema deben obtenerse garantizando los principios de la seguridad social.

En ese marco, acordaron participar de las convocatorias impulsadas en Paraná y distintas localidades del interior provincial para defender la vigencia de la Ley 8.732 y expresar su posición frente al proyecto de reforma previsional actualmente en análisis legislativo.