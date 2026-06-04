Reforma Previsional: “En 30 años hemos visto deteriorar la Caja y no hemos tomado resolución”, afirmó Rubén Dal Molín

En el Senado provincial entró en escena la Reforma Previsional, un proyecto que ya comenzó a debatirse en comisiones y que abre un intenso cronograma de audiencias con participación de distintos sectores políticos, técnicos y sociales. En ese marco, el presidente del bloque oficialista, Rubén Dal Molín, analizó el inicio del tratamiento legislativo y defendió la “amplitud” del debate.

En principio, remarcó a Elonce que el proceso parlamentario recién comienza y que aún no es momento de definiciones cerradas. En ese sentido, sostuvo: “No nos vamos a detener a hablar de la necesidad de la reforma. Hace 30 años deberíamos haber trabajado en este tema”.

Un debate con múltiples voces y agenda abierta

El oficialismo confirmó que el tratamiento de la reforma incluirá invitados del Poder Ejecutivo, especialistas y representantes de distintos sectores. Dal Molín explicó que “hemos señalado desde el primer momento que el proyecto ingresado va a tener una consulta permanente”.

En esa línea, agregó: “Se va a abrir un menú de asociaciones, representantes gremiales que se van a atender. Teníamos ya previsto 21 o 22 expositores o instituciones que iban a ser invitadas”.

Cuestionamientos jurídicos y revisión del proyecto

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a observaciones jurídicas sobre la Reforma Previsional, especialmente vinculadas a su constitucionalidad y alcances normativos. El senador oficialista consideró que esos planteos serán parte natural de la discusión parlamentaria.

“Se han comenzado a evaluar distintos tópicos, algunos que tienen que ver específicamente con los alcances de la ley y otros con el marco jurídico. Nos señalan el cálculo del haber inicial, alguna cuestión de edad, las facultades delegadas”, señaló. Y agregó: “Se van a evaluar distintos organismos del Estado”.

"Recorremos los departamentos y nos reclaman mejoras en las escuelas, mejoras en los caminos y arreglos en los hospitales. Sin embargo, el déficit de la Caja equivale a cuatro veces lo que se puede invertir en un año en toda la provincia”, señaló.

Posibles cambios y discusión política de fondo

Consultado sobre eventuales modificaciones, Dal Molín evitó cerrar posiciones, aunque admitió que el texto podría ajustarse durante el debate.

“No voy a decir que se van a reformular o se van a cambiar. Sí hay algunas cuestiones que vienen masticadas y que ya hemos empezado a observar como materia de posible estudio”, afirmó. También sostuvo que “hay que considerar todas las situaciones” y llamó a construir consensos amplios.

En otro tramo de la entrevista, reforzó su mirada estructural del problema: “En tres décadas hemos visto deteriorar la caja y no hemos tomado resolución. ”, planteó, en referencia al sistema previsional. "Fui senador, advertí, peleé y señalé que esto era un tema que debía debía tratarse y a medida que pasa el tiempo cada vez es peor", agregó.

Una reforma con impacto político y fiscal

El senador también vinculó la discusión con la situación fiscal de la provincia y la necesidad de reformas estructurales. “Es una ley antipática, nadie lo puede negar, pero es necesaria. Con responsabilidad debemos llevarla adelante porque el sistema puede colapsar”, advirtió.

“De nada serviría tener una ley que tiene un alto objetivo y un coraje de parte del gobernador Frigerio, de presentarla con el costo político que esto significa y sin que él pueda ver los resultados. Tampoco podemos cometer el error de que salga una ley y al día siguiente sea cuestionada y rechazada”, explicó.

Interna de la UCR y la impugnación a Francisco Azcué

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) entrerriana sumó un nuevo capítulo de tensión tras la suspensión del Congreso partidario que debía definir el adelantamiento de las elecciones. Al respecto, el senador Dal Molín buscó bajarle el tono a las disputas, aunque dejó definiciones sobre la fallida postulación del intendente de Concordia, Francisco Azcué, quien había sido consensuado para presidir el Comité Provincial y terminó impugnado por no contar con la antigüedad de afiliación requerida tras su paso por el Poder Judicial.

"Los radicales son así, se les menciona la interna y...", dijo. Al respecto, aclaró el motivo de la convocatoria: "Iniciamos este proceso de adelantamiento de las elecciones con un solo objetivo, que era regularizar una cuestión que se nos corrió en la pandemia para cortar los mandatos".

Dal Molín pidió un baño de realismo y dejar de lado las disputas internas: "Me parece que hay algunos antecedentes como para sentarnos en una mesa y fijarnos primero en los entrerrianos y en los problemas que tenemos antes de estar mirándonos nosotros a ver quién tiene el radicalómetro mejor ubicado".

PLAZA MANSILLA - Rubén Dal Molín, presidente del bloque de senadores oficialistas

Respecto a la situación de Azcué, el presidente de la bancada oficialista defendió la identidad partidaria del concordiense al señalar: "Sabemos que el intendente de Concordia dejó de ser radical y renunció al radicalismo porque entró en la justicia, pero él ya era afiliado en algún otro momento".

Sobre la renovación del partido y el futuro político de cara a 2027

Con la mirada puesta en el mediano plazo y el escenario electoral de 2027, Dal Molín respaldó el surgimiento de nuevas figuras para conducir los destinos del centenario partido. "Apoyo a los dirigentes jóvenes", afirmó. En esa línea, destacó el valor político del jefe comunal de la capital del citrus: "Francisco Azcué ha demostrado en Concordia que ha podido ganar en una localidad tradicionalmente justicialista, pero no descarto otros nombres que también son importantes", aclaró.

De cara al futuro electoral y la relación con el Ejecutivo, el legislador reconoció el peso del actual gobernador en la coalición: "La figura de Rogelio Frigerio como conductor va a ser muy preponderante en el armado posterior".

Finalmente, Dal Molín supeditó las aspiraciones a largo plazo para la provincia: "Me gustaría tener candidatos radicales, pero me gustaría también que tengamos un proyecto de partido político con candidatos ya a un plazo un poco más largo".