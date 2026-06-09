ATE participó del acampe docente y recolectó firmas contra la reforma previsional

La campaña de rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos sumó este martes una nueva jornada de recolección de firmas en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde ATE participó de las actividades organizadas en el marco del acampe que sostiene AGMER.

La iniciativa se desarrolló durante toda la jornada y tuvo como objetivo informar a la comunidad sobre los alcances de la propuesta legislativa que actualmente es analizada en la Cámara de Senadores.

Desde el sindicato señalaron que la convocatoria obtuvo una importante respuesta por parte de vecinos que se acercaron al lugar para interiorizarse sobre el proyecto y expresar su postura.

Reclamo sindical frente a Casa de Gobierno (foto Elonce)

Difusión y recolección de adhesiones

Victoria Bautista, delegada de ATE en el Ministerio de Desarrollo Humano, explicó a Elonce que la actividad estuvo orientada a dialogar con quienes transitaban por la plaza.

"Explicamos a la gente que pasa cómo impactaría en las jubilaciones y en la sociedad en general si llegara a aprobarse este proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Frigerio", sostuvo.

La dirigente remarcó que la recepción fue positiva y que muchas personas se acercaron para conocer detalles de la iniciativa. "Hay gente que está al tanto y otra que no, pero nos escuchan y acompañan porque entienden que jubilados y trabajadores en actividad, al percibir menos dinero, tendrían un impacto en toda la economía de la provincia", manifestó.

Reclamo sindical frente a Casa de Gobierno (foto Elonce)

Acción conjunta de la Intersindical

Por su parte, Araceli Elle, delegada de ATE en el Consejo General de Educación, destacó a Elonce que la actividad se realizó en coordinación con otros sindicatos que integran la Intersindical que rechaza la reforma previsional.

"Aprovechamos la jornada de AGMER con la carpa y en consonancia con lo que impulsa la Intersindical decidimos realizar una nueva instancia de recolección de firmas contra la reforma jubilatoria", explicó.

La dirigente recordó que la organización ya había realizado una primera jornada de adhesiones frente al Consejo General de Educación. "Esta es la segunda actividad de recolección de firmas que llevamos adelante", indicó.

Reclamo sindical frente a Casa de Gobierno (foto Elonce)

Música y tortas fritas

Durante la jornada también hubo música, distribución de tortas fritas y actividades destinadas a acompañar el reclamo sindical.

"Buscamos recuperar la alegría de la militancia y de la lucha porque, pese a que sentimos que se vienen cercenando muchos derechos, no queremos perder eso que consideramos primordial", expresó Elle.

Además, vinculó la actividad con expresiones culturales y tradiciones populares. "También fue un mensaje al gobernador. Las tortas fritas son parte de nuestra historia y de nuestra cultura, y quisimos reivindicar eso en esta jornada", afirmó.