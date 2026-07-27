El dólar oficial cerró a $1.520 y el "blue" escaló hasta los $1.560 para la venta

El dólar oficial cerró a $1.520 en el Banco Nación durante la primera rueda de la semana. El blue volvió a subir y terminó en $1.560 para la venta, mientras que el MEP, el contado con liquidación y el dólar tarjeta también registraron movimientos.
El dólar oficial cerró a $1.520 para la venta en el Banco Nación al finalizar la primera jornada cambiaria de la semana. La cotización terminó en $1.470 para la compra, mientras que el dólar blue volvió a avanzar y alcanzó los $1.560 para la venta.
En el inicio de la rueda, el tipo de cambio oficial había abierto en $1.468,03 para la compra y $1.518,86 para la venta, cerrando con una leve suba al finalizar la jornada.
El mercado también mostró movimientos en las cotizaciones financieras y en el dólar tarjeta.
Cómo cerraron las demás cotizaciones
El dólar blue finalizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un incremento del 0,98% respecto de la jornada anterior.
Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.527,90 para la compra y $1.535,80 para la venta, con una baja del 0,09% en esta última cotización.
En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) terminó en $1.597,90 para la compra y $1.599,20 para la venta, lo que representó una suba del 0,28%. Finalmente, el dólar tarjeta se ubicó en $1.976 para la venta.