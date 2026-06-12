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Sociedad Cambios en la atención del organismo

Anses permitirá elegir la oficina para realizar trámites al sacar turno

La medida comenzó a regir este viernes y permite seleccionar una delegación distinta a la sugerida por el sistema. Buscan mejorar la accesibilidad y optimizar la atención.

12 de Junio de 2026
Anses permite elegir oficina para realizar trámites al sacar turno.
Anses permite elegir oficina para realizar trámites al sacar turno. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

La medida comenzó a regir este viernes y permite seleccionar una delegación distinta a la sugerida por el sistema. Buscan mejorar la accesibilidad y optimizar la atención.

Elegir oficina en Anses será posible desde este viernes para todos los ciudadanos que gestionen un turno a través de la página web del organismo. La nueva modalidad permite seleccionar la delegación donde realizar un trámite, independientemente de la sugerida por el sistema.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social aclararon que continuará vigente el criterio de asignación por cercanía al domicilio registrado, aunque ahora los usuarios tendrán la posibilidad de optar por otra oficina si así lo desean.

 

La herramienta ya se encuentra disponible en el sistema de turnos online.

 

Buscan mejorar la accesibilidad

 

Hasta el momento, el sistema asignaba automáticamente la oficina más cercana al domicilio declarado. Con este cambio, quienes soliciten un turno podrán elegir otra dependencia del organismo en cualquier punto del país.

Además, Anses recordó que los turnos gestionados pueden consultarse y cancelarse a través de la plataforma Mi Anses.

Según explicaron desde el organismo, la medida representa una mejora en términos de accesibilidad y calidad de atención. También favorece la descentralización de los servicios, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios, tiempos de espera y barreras geográficas para los ciudadanos

Temas:

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