Por fallas mecánicas sigue suspendido el tren en Paraná: cuándo se restablecería 

El tren Paraná-La Picada quedó suspendido hasta nuevo aviso debido a problemas mecánicos detectados en una de las formaciones ferroviarias. La medida fue adoptada luego de una inspección que determinó que no estaban garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para continuar con el servicio.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, confirmó a Elonce que la interrupción responde al desgaste del material rodante. “Según las medidas que tomó la gerencia regional, se suspendió el servicio, en principio hasta nuevo aviso”, explicó.

Además, detalló que “las ruedas ya se habían venido rectificando y ya no da más la rectificación. Para no poner en riesgo a los usuarios se sacó la formación número 04”.

Servicio ferroviario suspendido en Paraná

Esperan que el servicio vuelva entre jueves y viernes

Tras retirar la unidad afectada, comenzaron las tareas para poner en funcionamiento otra formación. Según indicó Steren, trabajan sobre la formación 06 con el objetivo de retomar el servicio en los próximos días.

“De mínima tendríamos que estar andando. El jueves o viernes debería estar el tren de vuelta, si ninguna de las ruedas tiene problemas”, sostuvo el funcionario provincial.

No obstante, advirtió que, si alguna pieza debe enviarse a rectificación, la reparación podría extenderse. “Si tendríamos que mandar alguna de las ruedas a rectificar, poner todo en marcha puede llevar hasta 20 días como máximo”, señaló.

La CNRT detectó fallas de seguridad

Steren remarcó que la suspensión fue dispuesta tras una revisión técnica realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

“Luego de una inspección de CNRT se determinó que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que la formación esté circulando”, afirmó.

También explicó que las reparaciones son realizadas en la provincia. “La rectificación de las ruedas se puede hacer tranquilamente a nivel local”, indicó.

Incremento en la cantidad de pasajeros

El funcionario lamentó la suspensión porque el servicio venía incrementando el número de usuarios durante las últimas semanas.

“Venía levantando bastante la cantidad de usuarios que circulaban”, expresó. En ese sentido, precisó que el tren cuenta con capacidad para 140 pasajeros sentados y hasta 180 plazas.

Asimismo, destacó el uso del servicio por parte de estudiantes y vecinos de la zona de La Picada y pidió sostener el uso del tren una vez que vuelva a funcionar. “Sería muy importante que los usuarios lo sigamos usando cuando vuelva, porque también es una manera de sostener el servicio”, concluyó. Elonce.com