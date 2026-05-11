 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Sigue suspendido el servicio de tren en Paraná

El tren Paraná-La Picada sigue fuera de servicio tras una falla técnica en la única unidad operativa; estiman restablecerlo hacia el próximo fin de semana.

11 de Mayo de 2026
Sigue suspendido el servicio de trenes en Paraná
Sigue suspendido el servicio de trenes en Paraná

El tren Paraná-La Picada sigue fuera de servicio tras una falla técnica en la única unidad operativa; estiman restablecerlo hacia el próximo fin de semana.

El tren que conecta la estación del Ferrocarril General Justo José de Urquiza, en Paraná, con la estación Jorge Méndez, de La Picada está suspendido desde el pasado viernes por inconvenientes técnicos y operativos que obligaron a detener la circulación de la formación.

 

El servicio, que funciona de lunes a sábado y pasa por las estaciones de Colonia Avellaneda y Enrique Berduc, cuenta con tres unidades, de las cuales dos están en reparación desde hace tiempo y la tercera fue la que quedó inoperativa la semana pasada.

Desde la Secretaría de Transporte de la provincia, estimaron que hasta el próximo fin de semana no volvería a funcionar y se está en contacto con Buenos Aires para tratar que las reparaciones se hagan “lo más rápido posible”.

 

La página oficial del Servicio Regional de Trenes, da cuenta que el servicio Paraná - Enrique Berduc - Jorge Méndez "se encuentra momentáneamente interrumpido".

 

Temas:

tren Paraná servicio suspendido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso