Sigue suspendido el servicio de tren en Paraná

El tren que conecta la estación del Ferrocarril General Justo José de Urquiza, en Paraná, con la estación Jorge Méndez, de La Picada está suspendido desde el pasado viernes por inconvenientes técnicos y operativos que obligaron a detener la circulación de la formación.

El servicio, que funciona de lunes a sábado y pasa por las estaciones de Colonia Avellaneda y Enrique Berduc, cuenta con tres unidades, de las cuales dos están en reparación desde hace tiempo y la tercera fue la que quedó inoperativa la semana pasada.

Desde la Secretaría de Transporte de la provincia, estimaron que hasta el próximo fin de semana no volvería a funcionar y se está en contacto con Buenos Aires para tratar que las reparaciones se hagan “lo más rápido posible”.

La página oficial del Servicio Regional de Trenes, da cuenta que el servicio Paraná - Enrique Berduc - Jorge Méndez "se encuentra momentáneamente interrumpido".