El Hogar de Cristo Paraná asiste a unas 100 personas en situación de vulnerabilidad

El Hogar de Cristo Paraná acompaña actualmente a entre 80 y 100 personas por semana que atraviesan consumos problemáticos y otras situaciones de vulnerabilidad social. A horas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la coordinadora de la institución, Nadia Taleb, describió el trabajo cotidiano que realizan desde hace ocho años en la capital entrerriana y advirtió sobre el crecimiento de la demanda.

Taleb explicó que el abordaje del Hogar de Cristo va mucho más allá del tratamiento de las adicciones, ya que apunta a acompañar integralmente a quienes llegan a sus espacios.

"Hace ocho años que acompañamos en el Hogar de Cristo acá en la ciudad y, con el pasar del tiempo, vemos que cada vez hay más demanda, cada vez llegan más personas a nuestros centros barriales. Nosotros decimos siempre que todas las personas somos consumidoras, pero hay que poder diferenciar cuándo un consumo se vuelve problemático", expresó.

Una demanda que no deja de crecer

La coordinadora señaló que el aumento de los consumos problemáticos está estrechamente relacionado con distintas condiciones sociales y económicas. "Lo que venimos viendo, por las distintas condiciones socioculturales, es que cada vez hay más consumos problemáticos y cada vez llegan más personas a nuestros espacios buscando poder trabajar eso", sostuvo.

En ese sentido, precisó que no todas las personas asistidas presentan problemas de consumo. "Actualmente estamos acompañando entre 80 y 100 personas por semana, aunque no todos son personas atravesadas por un consumo como tal, sino que hay diversas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan sus vidas", explicó.

Un abordaje integral

Taleb indicó que el trabajo del Hogar de Cristo se desarrolla de manera articulada con distintos organismos e instituciones, poniendo el foco principalmente en la salud mental.

"El Hogar de Cristo acompaña de manera integral y comunitaria. Tenemos el foco muy puesto en la salud, en la salud mental, pero sabemos que también hay una intersectorialidad que nos atraviesa. Entonces trabajamos mucho con Justicia, Educación y Trabajo, pero siempre el foco está puesto en la salud, que es lo que sostiene a la persona", afirmó.

Además, explicó cómo se sostiene la institución. "Somos una cooperativa de trabajo. Recibimos el subsidio de Sedronar y también tenemos distintos convenios y programas municipales y provinciales que nos ayudan a sostener nuestros espacios. Pero siempre buscamos el trabajo en red con distintas entidades y organizaciones", señaló.

Tres dispositivos en Paraná

Actualmente, el Hogar de Cristo cuenta con dos centros barriales y una casa destinada al acompañamiento de mujeres. "Tenemos dos centros barriales. Uno está en calle 25 de Junio y Sarmiento, al lado de la capilla de Lourdes, y otro en calle Italia 388, junto a la Iglesia de la Piedad. También tenemos una casa para mujeres en barrio San Agustín, donde trabajamos especialmente la cuestión habitacional cuando el proceso de acompañamiento lo requiere", detalló.

Taleb remarcó que el perfil predominante de las personas que llegan al Hogar son hombres jóvenes en situación de calle.

"Hoy la realidad es que el mayor flujo de gente son adultos jóvenes, entre 23 y 38 años. La gran mayoría son hombres en situación de calle. El miércoles, por ejemplo, tuvimos alrededor de 45 hombres y los lunes estamos cerca de las 80 personas", indicó.

La importancia de los vínculos

Para la coordinadora, la reconstrucción de los lazos familiares y comunitarios constituye una herramienta esencial en los procesos de recuperación. "Los vínculos son fundamentales. Para nosotros los lazos sociales son los que sostienen a todas las personas como seres humanos. Muchas veces quienes llegan tienen esos vínculos muy debilitados y por eso trabajamos mucho en la revinculación con la familia o, cuando eso no es posible, buscamos que encuentren en el Hogar una familia que los acompañe", manifestó.

En ese marco, recordó que recientemente lanzaron la campaña "Amigos del Hogar". "Nuestro lema era 'Nadie se salva solo'. Queremos que la comunidad sea parte de esta misión y nos acompañe porque eso también fortalece a quienes llegan al Hogar", expresó.

Convocatoria a voluntarios y donantes

Consultada sobre la situación económica de la institución, Taleb aclaró que el subsidio nacional no fue eliminado, aunque sí sufrió demoras en los pagos. "No es que hubo un desfinanciamiento de Sedronar, sino que se atrasaron los pagos. Gracias a Dios ahora se van regularizando de a poco y hasta el momento podemos sostener los espacios", explicó.

Sin embargo, advirtió que el funcionamiento cotidiano requiere del compromiso permanente de la comunidad. "Necesitamos generar otros programas, otros convenios y que la comunidad también se haga parte. Pueden acercar donaciones, ofrecerse como voluntarios; todo ayuda a sostener los espacios. Brindamos desayuno y almuerzo todos los días y contamos con un equipo de trabajadores comprometidos que pone sus conocimientos al servicio de quienes más lo necesitan", afirmó.

El trabajo que realiza "Hogar de Cristo", acompañando a personas en situación de vulnerabilidad

Finalmente, invitó tanto a quienes quieran colaborar como a las personas que necesiten acompañamiento a acercarse a la institución. "Quienes quieran sumarse como voluntarios pueden escribirnos por las redes sociales. También quienes quieran colaborar con alimentos, elementos de higiene o ayuda económica. Y quienes necesiten un espacio de contención pueden acercarse al dispositivo de Lourdes, en 25 de Junio 876, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana", concluyó.