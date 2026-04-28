El Hogar de Cristo ofrece contención y segundas oportunidades en Paraná: Cómo ayudar y sumarse

REDACCIÓN ELONCE
En el Hogar de Cristo, un espacio comunitario ubicado en Paraná, acompañan a personas en situación de vulnerabilidad con talleres, asistencia integral y una fuerte red de contención. Cómo ayudar y sumarse.
El Hogar de Cristo funciona como un espacio de acompañamiento integral en Paraná, donde personas atravesadas por distintas problemáticas encuentran contención, actividades y nuevas oportunidades. Desde la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en calle Italia 370, se desarrolla parte de este trabajo comunitario.
Sobre el lugar, Romina, referente del espacio, explicó a Elonce: “Estamos en el segundo umbral, que sería para los chicos que están haciendo un proceso más personal y se están dedicando también a lo laboral”.
En ese sentido, detalló la dinámica: “Los martes y jueves nos encontramos acá con todos los chicos”, en referencia a quienes transitan un proceso de recuperación y reinserción.
Un espacio abierto y con múltiples servicios
El Hogar de Cristo se caracteriza por su amplitud en la atención. “Recibimos a todas las vidas. Eso quiere decir que desde bebés hasta adultos mayores, en situación de calle, en consumos problemáticos, mujeres atravesadas por violencia de género”, señaló Romina.
Las actividades son diversas y apuntan a la reconstrucción personal y colectiva. “Tenemos talleres terapéuticos, talleres de escritura, espacios recreativos o momentos para ver películas, hablar entre nosotros y conocernos”, indicó.
Además, el espacio es de acceso libre y gratuito, lo que refuerza su rol social en la comunidad. Sin embargo, su sostenimiento depende de distintos aportes: “Nuestro mayor aporte es Sedronar, y después recibimos donaciones de la gente y tenemos convenios como con el Banco de Alimentos o con COPNAF”.
Historias de vida y procesos de recuperación
Quienes transitan el Hogar de Cristo encuentran no solo asistencia, sino también una red de apoyo humano. Alexandra compartió su experiencia: “Estuve internada en Buenos Aires y ahora quiero ayudar al lugar por todo lo que me ha dado. Hace tres o cuatro años que estoy con ellos. Soy de consumo, pero a mí me ha dado una fortaleza y una fuerza tremenda”.
Por su parte, Diego relató un proceso atravesado por el dolor: “Pasé por un momento muy difícil, murió mi mujer y me hundí en las drogas. Llegué al punto de intentar suicidarme y eso me llevó a revalorizar mi vida”.
En ese camino, destacó el rol del espacio: “Me acerqué a la iglesia y conocí el hogar de Cristo, donde recibo mucha contención tanto psicológica como espiritual. Hace un año y medio que no consumo y todo se lo agradezco al hogar de Cristo”.
En el marco del trabajo, se acompaña a familias en situaciones críticas. “La familia que seguramente vieron publicada en Santa Clara es el dispositivo que tenemos, que también forma parte del hogar de Cristo, que no funciona acá sino en el barrio San Agustín y aloja a una mamá con sus seis hijos”, explicó Romina. Se trata de una casa convivencial de carácter transitorio, pensada para brindar resguardo, contención y acompañamiento integral a mujeres con hijos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, consolidando así una red de asistencia que va más allá del espacio principal.
Cómo colaborar y sumarse a la iniciativa
El hogar también impulsa una campaña para sostener su funcionamiento. “Largamos la campaña para que te puedas hacer amigo del hogar. Es poder hacer tu aporte mensual, el monto lo decide cada uno”, explicó Romina.
El objetivo principal es garantizar la continuidad del acompañamiento: “Eso nos va a ayudar a sostener sobre todo los sueldos de los trabajadores y para que los chicos puedan seguir teniendo la asistencia que merecen”.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del teléfono 343 4721021 o mediante transferencias al alias hogardecristo- (con guion final). “Cada aporte que nos han dado nos sirve muchísimo. Toda la gente que se quiera sumar a ser amigo del hogar es bienvenida”, concluyó.