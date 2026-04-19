Japón impulsa el “Luna Ring”: el ambicioso plan para generar energía solar desde la Luna

Los paneles solares en el espacio podrían generar hasta 20 veces más energía que los terrestres

Japón volvió a posicionarse a la vanguardia de la innovación energética con el impulso del proyecto “Luna Ring”, una iniciativa que propone instalar un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para generar energía de forma continua.

El plan es desarrollado por la empresa Shimizu Corporation y contempla la construcción de un cinturón de aproximadamente 6.800 millas a lo largo del ecuador lunar. La principal ventaja de este sistema es que permitiría captar radiación solar sin las limitaciones que existen en la Tierra, como la atmósfera, las nubes o la alternancia entre día y noche.

La idea, que fue presentada originalmente hace más de una década, vuelve a cobrar relevancia en un contexto global marcado por la necesidad de avanzar hacia fuentes limpias y garantizar la seguridad energética.

Cómo surgió la iniciativa y sus potencialidades

El origen de esta apuesta tecnológica se remonta al impacto del desastre de Fukushima Daiichi, que llevó a Japón a replantear su matriz energética y reducir la dependencia de la energía nuclear y los combustibles fósiles.

Según estimaciones de la compañía, los paneles solares en el espacio podrían generar hasta 20 veces más energía que los instalados en la superficie terrestre. El sistema funcionaría mediante la captación de energía en la Luna, su transformación en electricidad y posterior transmisión hacia la Tierra en forma de microondas o láser, para luego ser reconvertida en energía utilizable.

La construcción del anillo estaría a cargo principalmente de robots operados de forma remota, con apoyo puntual de astronautas, con el objetivo de reducir riesgos en un entorno extremo.

Las dificultades

Sin embargo, el principal desafío del proyecto es su costo. Especialistas advierten que, aunque es técnicamente viable, requeriría inversiones multimillonarias y un

desarrollo logístico sin precedentes.

Más allá de las dificultades, el “Luna Ring” se inscribe en una estrategia más amplia de Japón para liderar la transición energética. El país apunta a que entre el 36% y el 38% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Aunque por ahora se mantiene como una visión a largo plazo, el proyecto refleja hasta qué punto la carrera por nuevas fuentes de energía podría llevar a la humanidad más allá de los límites del planeta.