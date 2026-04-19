Vecinos se unieron para reparar el camino y habilitaron el paso tras quedar aislados por el temporal

REDACCIÓN ELONCE
La Ruta Provincial 15 quedó intransitable tras el temporal de la semana pasada y dos comunidades rurales quedaron aisladas por los daños en el camino. Los vecinos se unieron y trabajaron en conjunto para restablecer la circulación.
El corte de ruta por lluvias en Tala generó complicaciones en la conectividad rural luego de que un fuerte temporal provocara daños severos en la Ruta Provincial N° 15, dejando incomunicadas a comunidades de la zona.
Las intensas precipitaciones de la semana pasada superaron los 100 milímetros en distintos sectores del departamento Tala, con registros que incluso alcanzaron los 130 milímetros, lo que provocó anegamientos y afectó caminos rurales.
Uno de los puntos más críticos se registró en el tramo comprendido entre La Ollita y Las Guachas, donde el agua arrastró una alcantarilla y generó una grieta en el camino de tierra, lo que obligó a interrumpir totalmente el tránsito.
Daños en la ruta y respuesta oficial
Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que personal de la Zonal VIII se hizo presente en el lugar para evaluar los daños y planificar las tareas de reparación.
Según detallaron, los trabajos incluían la remoción de tubos de hormigón, reacondicionamiento del terreno, colocación de material seco y reconstrucción de las cabeceras, tareas que estaban previstas para iniciar el lunes, si las condiciones climáticas lo permitían.
Sin embargo, la situación generó preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que no podían esperar varios días ante la falta de una vía alternativa para salir hacia Rosario del Tala.
Vecinos tomaron la iniciativa
Ante la urgencia, habitantes de La Ollita y Las Guachas, junto a integrantes de las Juntas de Gobierno, decidieron avanzar por su cuenta y comenzar con las tareas de reparación del camino.
Con herramientas y maquinaria disponible, trabajaron durante varias horas para restablecer la circulación en la ruta afectada, priorizando la conectividad de la zona.
“¿Cómo hacemos si hay enfermos, alguna urgencia? No podemos esperar hasta el lunes”, expresó Pablo Galizzi a Noti Tala en la Web, quien explicó que la decisión se tomó ante la falta de respuestas inmediatas.
Restablecimiento del tránsito y reclamos
Tras el trabajo conjunto, los vecinos lograron habilitar el paso en la Ruta Provincial 15, lo que permitió recuperar la conexión entre las comunidades afectadas.
El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de los caminos rurales frente a eventos climáticos intensos y la dependencia de estas vías para el traslado de personas y producción.
Asimismo, los habitantes reclamaron mayor celeridad en las respuestas oficiales y la necesidad de contar con soluciones alternativas ante emergencias de este tipo.